В центре Рима запретят передвигаться на дизельных автомобилях

Власти Рима запретят въезд в центр города частным автомобилям на дизельном топливе. Новые правила вступят в силу в 2024 году, передает РИА Новости.

Мэр итальянской столицы Вирджиния Раджи обосновала данное решение заботой об экологии. Градоначальница рассказала о смене климата, вреде углекислого газа и необычных погодных явлениях в стране. В понедельник в Риме прошел шестичасовой снегопад. Снежный покров местами достигал десяти сантиметров, жизнь города фактически оказалась парализована.

В 2016 году Мехико, Париж, Афины и Мадрид подписали соглашение, согласно которому автомобили с дизельными двигателями исчезнут с их улиц к 2025 году.