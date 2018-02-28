В Чехии от гриппа скончались несколько десятков человек

С начала сезона в Чехии от гриппа умерли 50 человек. Об этом сообщает чешский портал ceskenoviny со ссылкой на данные Государственного института здравоохранения.

К 23 февраля было зафиксировано 199 случаев серьезных заболеваний гриппом, 50 из которых привели к смерти. Из них 43 человека были старше 60 лет, остальные семеро - в возрастной группе 25-29 лет. Эпидемиологи из Государственного института здравоохранения Чехии отметили, что эпидемия продолжится в течение еще нескольких недель, однако ее пик уже миновал.

Наиболее опасен грипп для пожилых и хронических пациентов с сердечнососудистыми проблемами, а также такими заболеваниями, как диабет и ожирение.