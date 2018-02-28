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В ЦИК прокомментировали инцидент между Собчак и Жириновским в ходе дебатов 28.02.2018
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28.02.2018 21:53
Рубрика: Власть

В ЦИК прокомментировали инцидент между Собчак и Жириновским в ходе дебатов

Текст: Юрий Политов

В Центризбиркоме считают, что инцидент, случившейся между двумя кандидатами в президенты Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским в среду ходе совместных агитационных мероприятий в эфире телеканала "Россия-1", находится вне компетенции ведомства.

"Этот вопрос вне компетенции ЦИК. Всё, что касается взаимоотношений кандидатов, находится не только в плоскости избирательного закона, но и во всех остальных законодательных рамках. Каких-то специальных норм по данному случаю не предусмотрено. Дебаты, происходящие в прямом эфире, не контролируются Центральной избирательной комиссией. Но, если кто-то из кандидатов посчитает, что такими действиями были нарушены его избирательные права, ЦИК будет обязана рассмотреть такое обращение", - заявила RT секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина.

Собчак прокомментировала конфликт с Жириновским на дебатах

Стоит напомнить, что в среду во время совместных агитационных мероприятий на телеканале "Россия-1" между кандидатами Собчак и Жириновским случился конфликт​​​. Жириновский вмешался в выступление, время на которое было отведено другому кандидату в президенты - Сергею Бабурину. Собчак призвала Жириновского к спокойствию, на что лидер ЛДПР высказал оскорбления в ее адрес. После этого Собчак вылила на политика стакан воды.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

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