В Донбассе объявят "весеннее" перемирие

Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины готовит новое перемирие в Донбассе. Об этом стало известно в среду по итогам заседания группы в Минске, на котором обсуждались вопросы безопасности. Как сообщает ТАСС, между сторонами достигнута предварительная договоренность об объявлении режима прекращения огня с 5 марта. Окончательный документ об этом будет согласован и опубликован в ближайшие дни.

По словам полпреда РФ Бориса Грызлова, стороны "сочли необходимым объявить с 5 марта "весеннее" перемирие". Грызлов рассказал, что в результате предыдущего "рождественского" перемирия (с 23 декабря 2017 года) число нарушений режима прекращения огня сначала существенно снизилось, но в феврале оно вновь возросло. Этим и обусловлено стремление объявить новое перемирие. При этом российская сторона призвала ОБСЕ повысить четкость фиксирования нарушений и того, какая из сторон их совершает.

Кроме того, на 5 марта предварительно достигнута договоренность о разведении сил и средств в районе Станицы Луганской при условии сохранения режима тишины.