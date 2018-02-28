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28.02.2018 00:01
Рубрика: Спорт

"Авангард" отстает

Определились очередные участники Кубка Гагарина
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск №7506 (43)
Не успел в корейском Пхенчхане отгреметь олимпийский хоккейный турнир, как возобновился сезон в Континентальной хоккейной лиге.
Матч "Авангарда" и "Сибири" по напряжению можно было сравнить с играми плей-офф. Фото: РИА Новости Матч "Авангарда" и "Сибири" по напряжению можно было сравнить с играми плей-офф. Фото: РИА Новости
Матч "Авангарда" и "Сибири" по напряжению можно было сравнить с играми плей-офф. Фото: РИА Новости

Состоялся первый из двух заключительных игровых дней регулярного чемпионата КХЛ, по итогам которого сразу несколько команд обзавелись путевками в плей-офф. Наиболее интригующей выглядела ситуация в Восточной конференции, где к началу дня участие в следующей стадии гарантировали себе только четыре клуба: "Ак Барс", "Нефтехимик", "Трактор" и "Автомобилист".

К ним присоединились еще две команды. Это уфимский "Салават Юлаев", уверенно справившийся на своем льду с "Сочи" - 3:1, и вице-чемпион прошлого сезона магнитогорский "Металлург", также без проблем одолевший "Югру" - 4:0. Отметим, что уфимцы обеспечили себе первое место в дивизионе Чернышова.

Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Обладатели двух оставшихся путевок определятся в заключительный день "регулярки". Велика вероятность, что среди них не окажется одного из топ-клубов Востока, омского "Авангарда". Вчера омичи принимали своего прямого конкурента за место в восьмерке, новосибирскую "Сибирь". Чтобы сохранить реальные шансы на плей-офф, обеим командам требовалась победа. Неудивительно, что по своему напряжению это уже был натуральный матч на вылет. В основное время зрители увидели только две шайбы, на экваторе второго периода. Сначала счет открыл форвард гостей Степан Санников, а ровно через минуту ответную шайбу забросил омич Егор Мартынов. Оставшихся полтора периода и овертайма командам для определения победителя не хватило. А в серии буллитов нервы крепче оказались у хоккеистов "Сибири" - 2:1.

Таким образом, перед последним игровым днем новосибирцы с 87 очками опережают "Авангард" на два балла. Аналогичный гандикап имеет перед омской командой хабаровский "Амур". Дальневосточники вовсю рвутся в свой второй плей-офф в истории КХЛ. Накануне "тигры" одолели владивостокский "Адмирал" - 5:3. Это значит, что теперь "Авангарду" надо не только обыграть в своем последнем матче астанинский "Барыс", но и ждать осечек от конкурентов. "Сибирь" будет принимать челябинский "Трактор", а "Амур" снова сыграет с "Адмиралом", но только в гостях.

- В игре с "Барысом" от нас ничего не зависит, - сокрушался после фиаско в матче с "Сибирью" наставник омской команды Герман Титов. - Но мы в любом случае будем играть на победу. Наверное, если "Авангард" всегда попадал в плей-офф, то непопадание станет катастрофой.

"Ак Барс" стал победителем Восточной конференции

На самом деле, один раз "ястребы" уже пролетали мимо плей-офф КХЛ. Было это в сезоне 2013/2014, когда "Авангард" стал лишь 20-м в сводной таблице регулярного чемпионата лиги.

Что касается других матчей на Востоке, "Автомобилист" дома уступил "Трактору" - 1:3, а "Ак Барс" был сильнее "Торпедо" - 5:2, что позволило казанцам стать победителями Восточной конференции.

Между тем на Западе вчера место в плей-офф мог забронировать себе московский "Спартак", принимавший ярославский "Локомотив". Результат этого матча, так же как и встреч "Динамо" (Минск) - "Динамо" (Рига), "Витязь - "Слован", "Йокерит" - СКА и ЦСКА - "Северсталь", стал известен уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

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