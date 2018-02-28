В Нидерландах отказываются от пластиковых упаковок

Первый в мире торговый ряд, где упаковка продуктов не содержит пластика, появился в супермаркете "Экоплаза" в Амстердаме. Об этом сообщает The Guardian.

"Нет никакой логики в том, чтобы упаковывать скоропортящиеся продукты в долговечный пластик", - уверяют вдохновители нововведения из организации "A Plastic Planet". Теперь пища - мясо, рис, соусы, молочные продукты, шоколад, крупы, йогурт, свежие фрукты и овощи - содержится в упаковках из биоматериала на основе дерева и листьев. Новый торговый стеллаж, предлагающий покупателям выбор из 700 продуктов, "Экоплаза" планирует ввести во всех 74 магазинах сети до конца года.

Основной целью организации "A Plastic Planet" является сокращение использования пластика, в первую очередь, используемого для упаковки еды и напитков. "Пластиковая упаковка для пищевых продуктов и напитков полезна в течение нескольких дней, но на протяжении веков ее присутствие разрушительно", - цитирует itv.com одного из основателей "A Plastic Planet" Шан Сазерленд.