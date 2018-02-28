Видео: Шаолиньский монах пробил иголкой стекло

28.02.2018, 15:05 Текст: Виктория Чернышева

Авторы YouTube-канала The Super Slow Show опубликовали уникальное видео. Монах из Шаолиньского монастыря бросает обычную швейную иголку, которая пробивает стекло.

Удар был такой силы, что стекло покрылось трещинами и в нем образовалась дыра.

Эксперимент запечатлели на камеры, способные снимать 28,5 тысячи кадров в секунду. Это дает возможность в мельчайших подробностях разглядеть все происходящее на экране.

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Главный герой ролика - монах - бросил иголку в стекло с довольно небольшого расстояния, но с огромной силой. Иголка насквозь не прошла, но мельчайшие осколки поврежденного стекла пробили воздушный шарик.

Для чистоты эксперимента монах сделал бросок еще раз, и снова проделал дыру. Авторы видео попробовали повторить бросок, но им удалось лишь поцарапать стекло.

Ролик за два дня набрал более двух миллионов просмотров.

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