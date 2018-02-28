Владимир Путин и Дмитрий Медведев наградили олимпийцев

Президент и премьер-министр награждали победителей и призеров зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

"Вы достойно выдержали и спортивные, и околоспортивные нагрузки, эмоциональные испытания, проявили свои лучшие качества, и спортивные, и человеческие, и показали бойцовский характер. Мы знаем, как непросто каждому из вас было, насколько сложен был этот марафон", - заметил Владимир Путин на церемонии награждения в Кремле. Медали и ордена получили 46 атлетов. Фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, а также хоккеисты были удостоены орденов Дружбы, как и серебряные призеры по лыжным гонкам - Александр Большунов и Денис Спицов. Остальные получили медали орденов "За заслуги перед Отечеством" I степени и "За заслуги перед Отечеством" II степени.

"В свое выступление мы вложили всю свою душу без остатка. Эти медали мы завоевывали для нашей Родины... Россия в наших сердцах", - вышла к трибуне Медведева. "Мы достойно защитили честь нашей страны благодаря русскому характеру, поддержке и вере нашей великой огромной России. Спасибо за вашу помощь, что дали доказать всему миру, что наш русский характер не сломлен и никогда не будет сломлен", - заявил хоккеист Павел Дацюк. "Суператмосфера сегодня! - радовался нападающий Илья Ковальчук. - Одной из основных наших задач было вернуть наш флаг и гимн, и пару часов назад нам сказали, что Олимпийский комитет России восстановили в правах, и теперь наши будущие олимпийцы могут выступать под своим флагом, слушать свой гимн после победы".

"Действительно, забрать можно все, что угодно, любую атрибутику, но характер забрать невозможно, и вы это доказали своими выступлениями, своим отношением к делу, к стране. Это было очень ярко, красиво, и чувство гордости возникало, когда смотрели на ваши выступления,- сказал Путин. - Да, действительно, объявлено о восстановлении прав нашего национального Олимпийского комитета. Но, мне кажется, это страница, которую мы должны перевернуть. Для себя должны сделать соответствующие выводы, но надеюсь, что и международные организации тоже в конце концов поймут, что спорт нужно держать подальше от проблем, которые к спорту не имеют никакого отношения". "Вы знаете, мы слышали, как наши хоккеисты пели гимн", - добавил он и поблагодарил за отношение к стране и своему делу.

Вы достойно выдержали и спортивные, и околоспортивные нагрузки, эмоциональные испытания

Чествование призеров Олимпиады продолжилось в Доме правительства, откуда они разъезжались на своих новых автомобилях. Ключи со словами благодарности вручил лично глава правительства.

"Надеюсь, эти подарки помогут вам выполнить первую часть олимпийского девиза - быть быстрее. В рамках правил дорожного движения, конечно", - заметил Дмитрий Медведев.

"Вы многое сделали уже не только для себя в вашей спортивной карьере, но и для страны", - заявил он. Премьер заметил, что результата приходилось добиваться в не самых простых условиях повышенного внимания к российским спортсменам. "Понятно, это очень сложно, и добиться результата может только человек, который беззаветно предан своему делу. А вы как раз такие люди", - подчеркнул Медведев.

В середине церемонии награждения вдруг возникла заминка. Фигуристка Екатерина Боброва, заглянув в футляр с ключами, обнаружила, что это не от ее автомобиля. Ситуацию быстро исправили - спортсмены нашли свои ключи и обменялись ими.

"Проверьте все-таки, какие фамилии", - с усмешкой посоветовал Дмитрий Медведев, а потом вообще предложил всем вместе спуститься на улицу и проверить наличие машин. На площадке перед главным подъездом стояли белые BMW X6, X5 и X4 - соответственно за "золото", "серебро" и "бронзу" соревнований.