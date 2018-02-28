Заместители руководителей государственных и муниципальных учреждений должны будут отчитываться о своих доходах и имуществе, а также о доходах и имуществе жен и детей, как это делают их начальники - руководители учреждений. В Госдуму внесены поправки в Трудовой кодекс на этот счет. Подготовлены они Государственным Собранием Республики Башкортостан.

Как говорится в пояснительной записке к документу, по Трудовому кодексу человек, поступающий на должность руководителя государственного или муниципального учреждения, должен представить сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также своей супруги (или супруга) и несовершеннолетних детей. И после вступления в должность он обязан делать это каждый год.

Поправки в законодательство предлагается внести в связи с тем, что замруководителя учреждения как во время исполнения своих служебных обязанностей, так и в период, когда он замещает своего начальника, может подвергаться влиянию коррупциогенных факторов. Тем более что заместители руководителя в госучреждениях часто возглавляют контрактную службу, которая призвана планировать и проводить закупки товаров, работ и услуг, деньги на которые в основном выделяются из бюджета. Таким образом, за финансами и имуществом замов тоже нужен контроль, считают законодатели.

Как отметил профессор кафедры социальной конфликтологии факультета национальной безопасности РАНХиГС Виктор Нечипоренко, законопроект этот, безусловно, важный, поскольку действительно замы нередко нарушают законодательство. Но предлагаемая мера - это всего лишь "мелкий укол". Борьба с коррупцией должна быть системной и начинаться она должна с формирования государственной кадровой политики. Сейчас ее, как таковой, в стране нет, считает эксперт.

Заместители не меньше их начальников подвергаются коррупционным рискам и нуждаются в контроле

По его словам, на высшем государственном уровне должны быть утверждены правила подбора, назначения, продвижения по служебной лестнице чиновников и работников государственных учреждений - от членов правительства и депутатов Госдумы до директоров школ и главврачей. Должны быть определены требования к их образованию, стажу и профессионализму.

Например, необходимо четко определить, человек с каким профессиональным опытом может стать министром. По логике вещей он как минимум должен обладать профильным образованием и иметь опыт работы на низовых должностях в системе, которой впоследствии будет руководить, чтобы знать ее изнутри, добавил Виктор Нечипоренко.

Кроме того, должна быть изменена система отношений чиновников между собой и с внешним миром так, чтобы она не позволяла получать и давать взятки.