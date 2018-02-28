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Рубрика: Экономика

Работа на равных

Зависимость нефтегазового сектора России от импорта определили в 50 процентов
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск №7507 (44)
Каждую вторую закупку в нефтегазовом секторе России компании делают за рубежом. Участники рынка считают, что оптимальным уровнем зависимости от импорта было бы не более 20 процентов.

Но пока эту цель достигла только сфера трубопроводного транспорта (семь процентов). Промышленники уверены, что проблема в отсутствии инжиниринговых компаний и собственных технологий, а эксперты обращают внимание на отсутствие у инвесторов понимания, как использовать уже существующие льготы.

Известно, что ежегодно российские нефтегазовые компании закупают оборудование на десять миллиардов долларов, из которых пять миллиардов уходят за рубеж, рассказал на профильной конференции, организованной Национальным нефтегазовым форумом, президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль. Он ожидает, что к 2020 году соотношение закупок изменится в пользу отечественных - до 80 на 20 процентов.

По оценкам Шмаля, РФ утратила роль ведущего игрока на рынке геологоразведки, поэтому столь ощутима импортозависимость в этом секторе. В СССР компании работали и в Азии, и в Африке, которые до сих пор опираются на российские геологические карты. Надо брать пример с США, уверен эксперт, которые вложили за 30 лет 30 миллиардов долларов в технологию добычи сланцевых углеводородов. Если сделать бурение профильным активом нефтекомпаний, то темпы импортозамещения вырастут.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Чтобы поспевать за тенденциями, нужно развивать технологии и "выращивать" собственные инжиниринговые компании. Преимущество российского нефтегаза в том, что операционные затраты на добычу углеводородов за последние три-четыре года снизились с падением курса рубля, но сейчас, с восстановлением экономики, есть вероятность, что рубль будет укрепляться, а значит, издержки вырастут, заметил директор по консалтингу IHS Максим Нечаев. Надо своевременно вводить в разработку месторождения - сейчас идет задержка во вводе из-за отсутствия в том числе технологий. Цель - поставить максимум продукции на мировой рынок до момента, когда спрос начнет падать. Пик спроса может пройти в 2025-2030 году, допустил Нечаев.

Есть технологии, где мы поспеваем за мировыми тенденциями. В последние два года компании активно ставят на ноги собственных поставщиков в области сейсморазведки, систем подводной добычи, роторных управляемых систем, говорит замдиректора департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения минпромторга Евгений Муратов. По сути, идет постепенный отказ от аутсорсинга.

На внутреннем рынке малотоннажного сжиженного природного газа (СПГ) российские компании "закрывают" 85 процентов технологий, на очереди развитие среднего и крупного тоннажа. На четвертой очереди "Ямала СПГ" планируется локализовать до 80 процентов технологий, но только в том случае, если российский аналог будет не дороже зарубежного. Вероятно, это потребует субсидирования со стороны государства, допустил Муратов.

Цель импортозамещения - рост экономики, поэтому не стоит вытеснять иностранные технологии, нужно содействовать их развитию внутри страны для создания высокого уровня добавленной стоимости продукции и последующего экспорта, призвала партнер КПМГ в России и СНГ Виктория Тургенева. Например, налоговый режим уже подстроен под компании для привлечения инвестиций в нефтегазовый сектор с целью развития импортозамещающих технологий. Проблема в том, что инвестору трудно выбрать необходимую льготу и неясно, как государству администрировать эти меры поддержки.

Инфографика "РГ": Антон Переплетчиков/Александра Воздвиженская

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