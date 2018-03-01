100 тысяч немецких подростков страдают зависимостью от соцсетей

Лайкать, размещать посты, делиться ими с друзьями без ограничения в любое время дня и ночи - оказывается, это может привести к серьезным последствиям.

Примерно у ста тысяч немецких детей и подростков зависимость от социальных сетей Facebook, Snapchat или Instagram приобрела клинические черты. Об этом говорится в исследовании, опубликованном медицинской страховой компанией DAK и университетской больницей Гамбурга.

Так, по данным врачей и страховщиков, этой новой зависимости подвержены 2,6 процента немецких подростков в возрасте от 12 до 17 лет, а 8 процентов пользователей этого возраста признаются, что поддерживают контакт со своими друзьями только через соцсети. Исследование доказывает: из-за злоупотребления соцсетями могут возникнуть серьезные социальные и медицинские проблемы.

Шесть процентов респондентов признались, что часто или очень часто спорят с родителями из-за использования соцсетей. Почти четверть подростков рассказали о проблемах со сном, возникающих из-за постоянного чата. Особенно тревожной кажется авторам исследования связь использования соцсетей со склонностью к депрессивному состоянию. Так, подростки, зависимые от соцсетей, почти в пять раз чаще выказывают повышенный риск заболеть клинической депрессией.