Бундестаг займется расследованием теракта на рождественском базаре в Берлине

Более года прошло после самого ужасного теракта в истории Германии. Считается, что немецкие спецслужбы смогли бы предотвратить его, если бы вовремя взяли под арест террориста из Туниса Аниса Амри. 1 марта в бундестаге начнет работу чрезвычайная комиссия по расследованию обстоятельств "дела Амри". За ее создание проголосовали фракции от всех партий, представленных в парламенте ФРГ, за исключением "Альтернативы для Германии". Предполагается, что работа депутатов-следователей продлится до конца нынешнего избирательного периода.

Во время теракта, совершенного Анисом Амри 19 декабря 2016 года на рождественском базаре в центре западного Берлина, погибли 12 человек, более 70 получили ранения разной степени тяжести. В прошлом году на площади Брайтшайдплатц около церкви Гедехтнискирхе была торжественно открыта памятная бронзовая полоса в асфальте, символизирующая границу теракта, на которой остановился управляемый Амри грузовик. Глава комиссии бундестага Армин Шустер пригласил на ее первое заседание близких и родственников жертв страшного преступления.

Многочисленные факты указывают на то, что смертельный теракт можно было бы предотвратить, если бы спецслужбы и органы безопасности серьезно и профессионально занимались преследованием подозреваемого террориста. Амри несколько раз удалось избежать взятия под стражу и даже депортации. В прошлом году расследованием его случая занялись комиссии парламентов земель Северный Рейн-Вестфалия, где он долгое время находился, и Берлин. Однако, несмотря на обширный собранный материал, ясности все еще нет.

Тем не менее, сомнений также ни у кого нет: террорист Анис Амри мог быть остановлен. Тунисец, приехавший в Германию в июле 2015 года под видом беженца, поменял 14 имен, активно торговал наркотиками, был замечен в связи с исламистскими кругами в обеих землях и даже долгое время находился под наблюдением полиции.

Более 20 свидетелей были допрошены в обеих уже существующих комиссиях, однако виновные до сих пор не найдены, и свет на странные обстоятельства не пролит. Как и почему Амри удавалось избежать преследования и задержания, стоят ли за этим коррумпированные сотрудники спецорганов или это просто цепочка случайностей, вызванных халатностью полицейских? Один из сотрудников полиции, как оказалось, занимался посторонними делами в то время, когда должен был расследовать случай Амри. Однако руководство ведомства по расследованию уголовных преступлений в Берлине постоянно жаловалось на недостаток профессиональных кадров и "завал работы".

Более того, генеральная прокуратура земли Берлин даже вынесла приказ о слежке за Амри, но земельное ведомство по борьбе с уголовными преступлениями прекратило наблюдение через шесть недель. Некоторое время разговоры Амри прослушивались, чаты читались, затем, незадолго до совершения теракта, все было приостановлено. Однако высшие полицейские чины почему-то приняли его за обычного распространителя наркотиков, хотя следы недвусмысленно вели к организованным террористическим группировкам и сообщникам в Сирии.

Бывший следователь по чрезвычайным обстоятельствам Бруно Йост показал на слушаниях, что Амри можно было задержать уже на основании активной криминальной деятельности наркодилера - однако и этого не случилось. Многие считают, что преступление стало возможно из-за недостаточной координации работы спецслужб двух земель. Однако это тоже слабый аргумент. Ведь спецорганы в Дюссельдорфе неоднократно предупреждали о потенциальной террористической опасности, исходившей от Аниса Амри, но Берлин посчитал это преувеличением - несмотря на то, что была доказана связь Амри с экстремистами.

Депортировать его также не удалось: якобы потому, что из Туниса вовремя не поступили сведения и документы, подтверждающие настоящую идентичность. В октябре 2016 года он наконец-то был идентифицирован, однако депортации почему-то не последовало.

До сих пор непонятно, какую роль в случае Аниса Амри играл тайный агент германской полиции, действовавший под вымышленным именем. Комиссии предстоит расследовать также вопрос связи террориста с иностранными спецслужбами. Не исключено, что информация об этом не была доступна даже ведомству по защите конституции ФРГ. Непонятно также, почему доверенное лицо террориста Билаль бен Аммар был депортирован в Тунис в 2017 году, хотя он мог бы стать важным свидетелем при расследовании. Открытым остается и вопрос о том, как и у кого Амри приобрел пистолет, которым был убит польский водитель грузовика, ставшего оружием теракта.

Удастся или нет комиссии бундестага найти ответы на все вопросы и каким будет результат расследования при вышеописанных обстоятельствах - пока не ясно. Для всех в Германии очевидно одно: если теракт можно было предотвратить, виновные должны быть наказаны. Это необходимо сделать хотя бы из уважения к памяти погибших.