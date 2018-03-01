Дачную амнистию продлили до 1 марта 2020 года

Дачную амнистию продлили на 2 года, до 1 марта 2020 года. Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин.

В рамках амнистии новый срок указан в части 4 статьи 8 ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", в части 3 статьи 47 ФЗ "О кадастровой деятельности" и в части 7 статьи 70 ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

Амнистией продлевается действие упрощенного порядка оформления и госрегистрации объектов индивидуального жилищного строительства, причем как создаваемых, так и уже созданных на предназначенных для этого земельных участках. Для них, напомним, не будет требоваться получение разрешения на ввод в эксплуатацию и, соответственно, предоставление этого документа для инвентаризации.

Предельно максимальные суммы за кадастровые работы, устанавливаемые регионами, последние также могут устанавливать до 1 марта 2020 года.

По экспертным оценкам дачной амнистией на данный момент не успели воспользоваться порядка миллиона граждан России. При этом за истекшие с ее начала 10 лет по облегченному режиму было оформлено более 7 миллионов участков земли и 3,5 миллиона строений.