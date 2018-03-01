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01.03.2018 02:01
Рубрика: В мире

Белый дом остался без директора по коммуникациям

Белый дом покинула Хоуп Хикс. Она была директором по коммуникациям, но решила оставить госслужбу и вернуться в частный бизнес, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

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В пресс-службе администрации США отметили большую роль Хикс в продвижении налоговой реформы, которая стала одним из главных успехов Трампа. Президент назвал Хикс выдающимся человеком. "Мне будет не хватать ее в своем окружении, однако когда она подошла ко мне со словами о стремлении к другим возможностям, я полностью ее понял. Я уверен, что мы еще поработаем вместе в будущем", - заявил глава государства.

Напомним, 29-летняя Хикс заняла должность директора по коммуникациям 12 сентября прошлого года. Она сменила на этом посту финансиста Энтони Скарамуччи, которого уволили через 10 дней. При Трампе частые кадровые перестановки стали обыденным явлением.

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