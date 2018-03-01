"Газпром" не согласился с решением суда по спору с "Нафтогазом"

Стокгольмский арбитраж, как и ожидалось, 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" о транзите газа через территорию Украины.

Суд отклонил требования украинской стороны по поводу роста тарифов на транзит, но с учетом удовлетворения части других требований обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" более 2,5 миллиарда долларов. Об этом говорится в сообщении, распространенном "Газпромом". Так, увеличение тарифа на транзит газа и изменение условий коммерческого контракта между компаниями в соответствии с украинским законодательством арбитры сочли неправомерным требованием со стороны Украины. Более того, нельзя применить к контракту и положения законодательства ЕС, в том числе Третьего энергопакета.

"Нафтогаз" также требовал от "Газпрома" выплату 17 миллиардов долларов по транзитному контракту, но суд снизил сумму исковых требований до 4,673 миллиарда долларов "в связи с подачей газа для его транзита европейским потребителям в меньшем объеме, чем это было предусмотрено контрактом". Учитывая декабрьский вердикт суда о поставках газа, когда "Нафтогаз" обязали выплатить "Газпрому" чуть более двух миллиардов долларов, арбитры произвели зачет встречных требований. Таким образом, нетто-платеж остался за "Газпромом", который теперь должен выплатить 2,56 миллиарда долларов.

"Газпром" выражает несогласие с данным решением арбитража, - говорится в сообщении компании. - Ранее эти же арбитры согласились с аргументами "Нафтогаза" о резком ухудшении состояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств "Нафтогаза" по отбору газа. Однако в отношении "Газпрома", ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании, как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был".

С учетом итогов обоих разбирательств в отношении "Газпрома" и "Нафтогаза" по поставкам и транзиту "возник существенный дисбаланс, нарушающий базовые принципы шведского права, которым регулируется контракт", обратила внимание российская сторона. В связи с этим "Газпром" заверил, что будет "защищать свои права".