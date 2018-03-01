Владимир Королев, Главком ВМФ адмирал:

- В настоящее время предприятиями оборонно-промышленного комплекса страны проводятся работы по созданию океанской многоцелевой системы, включающей в себя атомные подлодки, оснащаемые самоходными подводными аппаратами. Успешно проведены испытания основного элемента такого подводного аппарата - ядерной энергетической установки. Ее наличие позволяет необитаемому подводному аппарату двигаться на огромной глубине (более тысячи метров) и на большой скорости, оставаясь незамеченным для противника.

Беспилотные подводные аппараты будут иметь практически неограниченную дальность плавания, обладать низкой шумностью и высокой маневренностью. Все это позволит им скрытно выходить к объектам поражения. Специально создаваемая для этого оружия система наведения даст возможность подводным аппаратам осуществлять автономный выход к цели и поражать ее с высокой точностью. Проведенное нами моделирование показало, что перехватить такой аппарат будет очень сложно, практически невозможно. Хочу особо отметить, что все элементы системы создаются с использованием только российских комплектующих.

Ввод в боевой состав ВМФ океанской многоцелевой системы будет осуществлен по завершении полного цикла ее испытаний, которые сегодня ведутся в строгом соответствии с установленными планами.

Нет никаких сомнений, что наши конструкторы, ученые, работники предприятий оборонно-промышленного комплекса успешно справятся с задачей.

Наличие данного оружия позволит Военно-морскому флоту решать широкий спектр задач в дальней морской зоне, в акваториях, приближенных к территории противника.

Сергей Суровикин, Главком ВКС генерал-полковник:

- Важным прорывом в разработке гиперзвуковых систем вооружения стало создание на базе модернизированного самолета МиГ-31 авиационного ракетного комплекса "Кинжал" с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой. Он обеспечит нанесение ударов по целям на дальность более 2000 км без захода в зону ПВО противника. Высокоскоростной самолет-носитель позволяет за считаные минуты доставить ракету в район сброса.

Маршевый двигатель, установленный на аэробаллистической ракете, в течение секунд разгоняет боезаряд до гиперзвуковой скорости.

Маневрирование ракеты на скоростях, в несколько раз превышающих скорость звука, позволяет ей гарантированно преодолевать все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны. Использование на конечном участке гиперзвукового полета всепогодной головки самонаведения обеспечивает требуемую точность и избирательность поражения целей в любое время суток.

Эффективность комплекса "Кинжал" многократно подтверждена в ходе государственных испытаний на полигонах Минобороны России.

Все пуски новейших гиперзвуковых аэробаллистических ракет завершались точным поражением назначенных целей.

"Кинжал" обеспечит нанесение ударов по целям на дальность более 2000 км без захода в зону ПВО противника

С 1 декабря прошлого года первое авиационное формирование, оснащенное комплексом "Кинжал", приступило к несению опытно-боевого дежурства, в ходе которого отрабатываются основы его боевого применения.

Наличие этого комплекса существенно расширяет возможности ВКС России по реагированию на возможную агрессию в отношении нашей страны и наряду с другими стратегическими системами вооружения будет способствовать сдерживанию вероятных противников от необдуманных действий.

Сергей Каракаев, Командующий РВСН генерал-полковник:

- Сейчас идет плановое перевооружение Ракетных войск стратегического назначения на современные ракетные комплексы. Осуществляется замена систем вооружения, выслуживших установленные сроки эксплуатации, на новые перспективные образцы. А в условиях создания Соединенными Штатами глобальной системы противоракетной обороны, элементы которой буквально окружают территорию нашей страны, приняты ответные меры, позволяющие гарантированно противодействовать этой угрозе безопасности России.

В декабре прошлого года успешно начались испытания новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", разрабатываемой российской кооперацией промышленности. Она придет на смену существующей ракете "Воевода".

Массо-габаритные характеристики "Сармата" позволят размещать ее в существующих шахтных пусковых установках при минимальных доработках инфраструктуры позиционных районов.

Кооперация предприятий ОПК планово изготавливает элементы ракеты и проводит испытания агрегатов ракетного комплекса.

По своим характеристикам и боевой эффективности ракета "Сармат" значительно превосходит своих предшественников и не имеет мировых аналогов. Беспрецедентная масса полезной нагрузки и универсальность боевой платформы ракеты позволяют оснащать ее разделяющуюся головную часть всеми типами боевых боков, включая перспективные.

Новая ракета может поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета.

А система управления ракетного комплекса обеспечивает высокую точность наведения боезарядов. Ракета "Сармат" оснащается самыми современными средствами противодействия, позволяющими преодолевать любые системы ПРО.

Еще одним не менее эффективным ответом на развертывание американской ПРО стало создание ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард", оснащенного планирующим крылатым блоком. Его испытания успешно завершены.

От традиционных боевых блоков, осуществляющих полет к цели по баллистической траектории, планирующий крылатый блок отличается тем, что траектория его полета проходит на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы.

Блок совершает полет на гиперзвуковой скорости на межконтинентальную дальность. Маневрируя по курсу и высоте, он способен обходить зоны обнаружения и поражения всех современных и перспективных средств противоракетной обороны.

Кроме того, применение различных видов маневра препятствует определению средствами ПРО траектории полета гиперзвукового блока и выдачу целеуказания на его перехват. Корпус блока изготовлен из композиционных материалов, обеспечивает стойкость к аэродинамическому нагреву в несколько тысяч градусов и защиту от лазерного облучения.

Как назовем - так и полетит

Президент Владимир Путин, рассказывая о новейших разработках отечественного ОПК, предложил всем россиянам выбрать названия для новых видов стратегического оружия. В частности, имя требуется новой крылатой ракете и уникальному беспилотному подводному аппарату. Еще одно оружие, название которому предложил придумать президент, это поступающий на вооружение с 2017 года комплекс боевого лазера.

В минобороны "Российской газете" сообщили, что уже создан специальный раздел. Туда все желающие могут присылать свои предложения. "На первом этапе голосования будет проводиться отбор предложений с названиями каждой системы. Далее пользователям будет предложено выбрать лучший среди наиболее удачных вариантов", - сообщили в военном ведомстве.

Ранее военные разместили тот же призыв в соцсетях и получили немало вариантов. В комментариях пользователи предложили такие названия, как "Чебурашка", "Светлячок", "Песец", "Карасик", "Горлица", "Жар-птица" и "Капитошка".

В советское время названиям новых образцов военной техники особого значения никогда не придавали. В министерстве обороны СССР если и давали имена собственные каким-то образцам, то делали это так, чтобы противник не догадался, что скрывается за доброжелательным названием. Так у нас появились артустановки "Гвоздика" и "Акация", миномет "Тюльпан", ураганная по своей мощи тяжелая огнеметная система с детским названием "Буратино". В России подобный принцип военные переняли. Даже образцы, созданные относительно недавно, имеют совсем не грозные имена - гусеничная платформа "Армата", БМП "Курганец", бронетранспортер "Бумеранг". Исключением стала боевая машина огневой поддержки "Терминатор", название которой полностью соответствует ее возможностям.

Подготовили Сергей Птичкин, Иван Петров