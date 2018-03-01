Каждое новое Послание президента России Федеральному Собранию непохоже на предыдущие и в чем-то всегда неожиданно. Озвученное Послание нынешнего года - не исключение. Конечно, как обычно, президент сосредоточился в первую очередь на текущих достижениях и проблемах внутреннего развития, вопросах экономического роста и повышения благосостояния граждан страны. Но, пожалуй, наиболее яркими и запоминающимися оказались те разделы Послания, где подробно говорилось об укреплении российского оборонного потенциала, о создании новых систем вооружений и о готовности гарантированно обеспечить национальную безопасность.

Как и можно было ожидать, критики в России и за рубежом тут же обвинили российское руководство в "милитаризме", в "потакании военно-промышленному комплексу", в нагнетании международной напряженности, в демонстрации агрессивности и в других подобных грехах. Однако едва ли кто-то в здравом уме станет отрицать, что обеспечение безопасности страны - важнейшая задача любого государственного лидера. Историческая справедливость также требует признать, что на протяжении очень долгого времени Россия делала все возможное, чтобы избежать дорогостоящей и абсолютно не нужной ей гонки вооружений с Западом.

Сошлюсь лишь на один пример из своего личного дипломатического опыта. Я очень хорошо помню, какие поистине титанические усилия прилагала Россия, чтобы сохранить советско-американский Договор по ПРО 1972 года. Эта тема неизменно была одной из центральных в ходе многократных встреч президентов России и США, на переговорах министров иностранных дел. По инициативе России Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов высказалась за сохранение Договора. К сожалению, все наши усилия оказались тщетными, и США в одностороннем порядке вышли из Договора.

Даже в этих условиях односторонних действий Вашингтона Россия не отказалась от попыток найти взаимопонимание с США по проблеме противоракетной обороны, предлагая различные варианты создания совместной системы ПРО на европейском театре действий. Все было тщетно. В итоге у России оставался только один выбор: мобилизовать все силы на обеспечение собственной безопасности. И президент В. Путин в своем Послании доложил, что эта историческая задача успешно выполнена.

Едва ли кто-то в здравом уме будет отрицать, что обеспечение безопасности страны - важнейшая задача любого государственного лидера

Непредвзятый слушатель не найдет в Послании президента даже намеков на возможность каких-то агрессивных действий со стороны России или горделивого бряцания новыми системами российского оружия. Гарантированно обеспечив свою безопасность, Россия, как отметил президент, никому не собирается угрожать. Более того, она открыта для переговоров по всему спектру проблем международной безопасности, включая, разумеется, и проблемы контроля над вооружениями.

И это отнюдь не риторика. Разве Россия не подчеркивала свою неизменную заинтересованность в сохранении Договора РСМД? В продлении Договора СНВ-3? В укреплении режима нераспространения ядерного оружия? Разве Москва ставит под сомнение выполнение всеми сторонами многостороннего соглашения по иранской ядерной проблеме? Разве Москва грозится односторонними военными действиями на корейском полуострове?

Важно, чтобы в мире ясно услышали и правильно поняли прозвучавший из Москвы сигнал. Сегодня мир переживает глубокий кризис всей системы безопасности. Если кто-то рассчитывает воспользоваться нестабильностью и непредсказуемостью мировой политики в своих односторонних интересах, то это лишь будет углублять кризис со всеми вытекающими последствиями. В том числе и для тех, кто эту нестабильность и непредсказуемость готов подпитывать.

Международное сообщество и так потеряло много времени после окончания "холодной войны". Москва предлагает другой путь: безотлагательно приступить к переговорам о создании новой системы безопасности, отвечающей современным реалиям. Рассчитываем, что этот сигнал будет правильно воспринят нашими партнерами.