Из-за санкций Exxon Mobil отказалась от проектов с "Роснефтью"

Из-за антироссийских санкций американская компания Exxon Mobil вынуждена отказаться от совместных проектов с "Роснефтью". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

СМИ не уточняют, о каких именно проектах идет речь, но известно, что они связаны с поисками месторождений нефти.

В 2013 и 2014 годах Exxon Mobil и "Роснефть" создали различные структуры для проведения геологоразведочных и научно-исследовательских работ. Но затем Евросоюз и США ввели санкции в отношении российского энергетического сектора.

А во второй половине 2017 года Вашингтон расширил санкции против Москвы. Exxon Mobil уже оценила свои потери от введенных ограничений. Убытки составят 200 миллионов долларов.