Как отметят юбилей Вячеслава Зайцева

…На дворе 1962-й год. Время, когда все вокруг, от одежды до образа мыслей, должно быть ровным, однообразным, по стандарту. А тут - цветные телогрейки от вчерашнего выпускника Московского текстильного института, золотого медалиста Зайцева! Конечно, на этом все могло и закончиться, но каким-то чудом фотографии коллекции появляются на страницах "Пари матч" с заголовком "Он диктует моду Москве".

С телогреек все и началось. Это был старт в профессии, в деле всей жизни Зайцева - стремлении сделать мир ярче. О Зайцеве, благодаря его первым коллекциям и публикациям в иностранных журналах, сразу узнали за рубежом, о нем и далее будут много писать, говорить, называть "Красным Диором". Потом, когда в 80-е в страну придут перемены, Зайцев представит свои коллекции в Нью-Йорке, Париже, Мюнхене, Флоренции... Тогда же станет худруком московского Дома моды на Проспекте мира, а потом и его директором, где творит и по сей день.

Но вся его жизнь - бег с препятствиями. Брак с женой Мариной был мимолетным. Вместе учились в Московском текстильном. Она сама сделала ему предложение. Теща не пустила жить в свою квартиру. Сняла молодым комнату. Родился Егор. Потом теща выгнала их и оттуда. Они расстались, когда Егору было девять лет.

Расставшись с Мариной, Слава очень скоро попадет в тяжелую автокатастрофу. После столкновения он вылетит на капот через окно. Десять дней в реанимации. Ногу соберут по косточкам. Привязанный к койке, он не переставал рисовал эскизы. Самый близкий человек, который все это время был рядом с ним, - мама. "Она научила меня любить людей… Хочется, чтобы была семья, чтобы были люди, которые заботятся обо мне и чтобы я мог заботиться о них. Но их нет. Конечно, это очень грустно. Но я понял, что одиночество - это расплата за талант", - признавался Зайцев.

Премьера документального фильма "Слава и одиночество", приуроченная к юбилею Вячеслава Зайцева, состоится на Первом канале 3 марта в 10:15. В фильме принимают участие: Вячеслав Зайцев, Егор Зайцев - сын, Маруся Зайцева - внучка, Валентин Юдашкин, Надежда Бабкина, Эвелина Хромченко, Иосиф Кобзон, Татьяна Михалкова, Тамара Гвердцители, Галина Волчек, Александр Ширвиндт, Александр Васильев и другие.

К юбилею Вячеслава Зайцева на Первом канале также премьера телеверсии праздничного шоу - 3 марта в 11:15. Поздравить юбиляра придут многочисленные поклонники его творчества - деятели культуры и искусства, звезды музыки, театра и кино. В Театре фольклора "Русская песня" 2 марта в 19.00 состоится праздничное шоу-концерт "Нам время неподвластно", приуроченное к празднованию 80-летия легендарного кутюрье.

Поздравить с юбилеем мэтра российской моды и по традиции подарить букеты белых лилий придут: Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Надежда Бабкина, Полина Гагарина, Дмитрий Харатьян, Тамара Гвердцители, Дина Гарипова, Селим Алахяров, Эмин Агаларов, группа "На-На", Денис Майданов, Анна Шатилова, Татьяна Веденеева, Вячеслав Манучаров, а также другие известные персоны.

Одним главных из перфомансов вечера станет показ невероятно красивых коллекций Вячеслава Зайцева разных времен. Большинство костюмов Вячеслава Зайцева стали символом эпохи. В связи с этим на главном экране в зале для всех гостей будут показаны короткие фильмы о знаковых событиях в жизни именинника. Например, как 1980 году он создал парадную одежду для советской спортивной делегации на Олимпиаде в Москве, как для Аллы Пугачевой сшил сценическое платье - знаменитый балахон, а для Эдиты Пьехи - известный наряд с розой на плече.

С 28 февраля по 13 мая в Музее моды проходит выставка "Ностальгия по красоте. К юбилею великого мастера". А 6 марта в Хлебном доме музея-заповедника "Царицыно" открывается выставка московских дизайнеров и художников, организованная совместно с Музейно-выставочным центром "Музей Моды". На одной площадке соберутся современные дизайнеры, ювелиры, художники, фотографы и fashion-иллюстраторы, вдохновленные стилями прошлых эпох. В залах экспозиции, названных "Архаика", "Византия", "Средневековье", "Барокко", "Русский стиль", "Прекрасная эпоха" и "Авангард", посетители выставки смогут проследить, каким образом разные этапы развития моды и искусства в целом отражаются в работах современных дизайнеров.

Художественным руководителем проекта выступает Вячеслав Зайцев, который представит для экспозиции несколько своих моделей. Среди участников проекта - дизайнеры Лилия Гуреева, Галина Дрозд, Василиса Баклашова, Андрей Канунов, Валентина Аверьянова, художники Стелла Лабужская, Алена Лавдовская, Наталья Берег, Светлана Бояркина, Евгений Елкин и многие другие.