Матвиенко: Раздел Послания об обороне произвел сильное впечатление

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в эфире телеканала "Россия 24", что раздел Послания президента, посвященный обеспечению национальной безопасности, произвел на нее "самое сильное, в том числе эмоциональное, впечатление".

"Я не военный человек, не буду комментировать новые виды стратегического вооружения, но, думаю, каждый, кто слышал послание президента, уходит с чувством надежности обеспечения национальной безопасности страны", - сказала глава верхней палаты парламента.

Она считает, что Россия сумела "собраться и дать достойный ответ на те системы ПРО новые, которые разворачиваются, на те системы НАТО, которые подтягиваются к России". "Это был сигнал: хватит заниматься гонкой вооружений, надо садиться за стол переговоров, договариваться, снижать напряженность в мире, потому что Россия сегодня способна ответить на любую угрозу", - заявила Валентина Матвиенко.