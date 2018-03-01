Матвиенко: Законодатели услышали конкретные поручения в Послании президента

Члены Федерального Собрания услышали в Послании президента поручения и задачи, которые предстоит реализовать в ближайшее время, заявила в эфире телеканала "Россия 24" спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Нынешнее Послание, по ее словам, отличается масштабностью, стратегическим видением страны и "в хорошем смысле слова амбициозностью". "Все Послание пронизано тезисом о необходимости сбережения народа России, повышения благосостояния, качества жизни наших граждан. И это не просто некие посылы, это было подтверждено цифрами, фактами, аналитикой и постановкой задач по каждой позиции", - отметила она.

Законодатели, добавила Матвиенко, "услышали и поручения, и те задачи, которые поставлены к тому, чтобы реализовать прорывное развитие России и создать для этого условия". "Президент отметил особо, что нужно менять законодательство, менять нормативную базу, делать это оперативно, быстро, с тем, чтобы убрать все барьеры для развития и создать условия для того, чтобы амбициозные цели были реализованы", - сказала она.

"Мы сегодня уже начали разработку новых законов , которые бы обеспечили решение этих задач", - сообщила глава Совфеда. Для сбережения народа, считает она, необходимо хорошее образование, хорошая детская медицина, обеспечение жильем семей с детьми, социальная инфраструктура для развития и отдыха детей.

Ряд мер предусмотрен в проекте "Десятилетие детства", который стартовал с 1 января. "Это не просто лозунги, это конкретная программа, которую разрабатывает правительство, и в первой половине года мы ее утвердим", - обещала Матвиенко. По ее словам, программа будет содержать "серьезнейшие меры поддержки семьи с момента рождения ребенка".

Кроме того, "по поручению президента Совет Федерации сейчас занимается тем, чтобы создать общественный совет по контролю за реализацией этих мер" с привлечением широкой общественности, добавила она.