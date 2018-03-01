Матвиенко: Законодатели услышали конкретные поручения в Послании президента

Новости

США срочно увеличивают свой контингент в Афганистане 17:00
Трейлер: "Анон" - "Черное зеркало" с видом от первого лица 17:00
Моби вдохновился "Настоящим детективом" и выпустил новый клип 17:00
"Газпром" не будет поставлять газ на Украину 16:56
Неймар из-за травмы выбыл на три месяца 16:50
Михалков получил Национальную премию "Лучшие книги и издательства года" 16:47
Собянин: Осмыслим на основе Послания президента стратегию развития Москвы 16:40
М. Найт Шьямалан закрыл "Сосны" и снимет сериал для Apple 16:33
100 тысяч немецких подростков страдают зависимостью от соцсетей 16:15
В Москве загорелось здание МГУ 16:11
Силуанов рассказал о расходах на оборону 16:10
В Госдуму внесен проект упрощенного получения паспорта РФ для крымчан 16:07
Volkswagen анонсировал старт предзаказов на большой кроссовер 16:06
В Крыму из-за снегопада не смогли приземлиться шесть самолетов 16:05
Ядерный ответ России на агрессию будет мгновенным 15:58
РЕН ТВ представит новую версию программы "Соль" 15:56
Актриса, к которой не приставал Вайнштейн, основала движение 15:55
В Саратове более двухсот тысяч жителей остались без воды 15:52
ОБСЕ осудила захват ВСУ сел в "серой зоне" 15:47
Силуанов пообещал пересмотреть налог на имущество россиян 15:39
В Москве во время уроков загорелась школа 15:37
В Крыму вынесен приговор главарям банды "Башмаки" 15:31
На экраны Союзного государства вышел фильм "Со дна вершины" 15:31
Стала известна реакция Лукашенко на запрет ввоза в РФ белорусского молока 15:30
Названы самые дорогие города для свиданий 15:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рейтинг спортсменок, выступивших на Олимпиаде-2018
Рейтинг спортсменок, выступивших на Олимпиаде-2018
Задайте вопрос главе ЦОДД Вадиму Юрьеву
Задайте вопрос главе ЦОДД Вадиму Юрьеву
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима"
01.03.2018 15:07
Рубрика: Власть

Матвиенко: Законодатели услышали конкретные поручения в Послании президента

Текст: Галина Мисливская

Члены Федерального Собрания услышали в Послании президента поручения и задачи, которые предстоит реализовать в ближайшее время, заявила в эфире телеканала "Россия 24" спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Онлайн-трансляция Послания президента Федеральному Собранию

Нынешнее Послание, по ее словам, отличается масштабностью, стратегическим видением страны и "в хорошем смысле слова амбициозностью". "Все Послание пронизано тезисом о необходимости сбережения народа России, повышения благосостояния, качества жизни наших граждан. И это не просто некие посылы, это было подтверждено цифрами, фактами, аналитикой и постановкой задач по каждой позиции", - отметила она.

Законодатели, добавила Матвиенко, "услышали и поручения, и те задачи, которые поставлены к тому, чтобы реализовать прорывное развитие России и создать для этого условия". "Президент отметил особо, что нужно менять законодательство, менять нормативную базу, делать это оперативно, быстро, с тем, чтобы убрать все барьеры для развития и создать условия для того, чтобы амбициозные цели были реализованы", - сказала она.

"Мы сегодня уже начали разработку новых законов , которые бы обеспечили решение этих задач", - сообщила глава Совфеда. Для сбережения народа, считает она, необходимо хорошее образование, хорошая детская медицина, обеспечение жильем семей с детьми, социальная инфраструктура для развития и отдыха детей.

Ряд мер предусмотрен в проекте "Десятилетие детства", который стартовал с 1 января. "Это не просто лозунги, это конкретная программа, которую разрабатывает правительство, и в первой половине года мы ее утвердим", - обещала Матвиенко. По ее словам, программа будет содержать "серьезнейшие меры поддержки семьи с момента рождения ребенка".

Кроме того, "по поручению президента Совет Федерации сейчас занимается тем, чтобы создать общественный совет по контролю за реализацией этих мер" с привлечением широкой общественности, добавила она.

Главное сегодня

Силуанов пообещал пересмотреть налог на имущество россиян
Путин призвал сократить разрыв между размером пенсии и зарплатой
Сенаторы оценили вероятность выхода России из ЕК по правам человека
"Газпром" отказался поставлять газ на Украину с 1 марта
Скончался актер сериала "Богатые тоже плачут" Рохелио Герра