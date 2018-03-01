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Рубрика: Власть

Медведев призвал приступить к проработке задач из Послания Путина

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: Александр Корольков
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал действующий состав правительства уже сейчас приступить к проработке поставленных задач, озвученных президентом в Послании.

Реализацией целей развития, о которых глава государства говорил в своем выступлении перед Федеральным Собранием, в основном придется заниматься будущему правительству, которое сформируют в мае после вступления в должность избранного президента. Однако и действующие министры успеют внести свой вклад в эту работу.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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"Речь идет и о создании условий для стабильного развития нашей страны, поддержания этих условий, потому что макроэкономические условия сейчас благоприятные, и о решении новейших технологических задач, которые стоят перед страной, о преодолении инфраструктурных ограничений, о поддержке предпринимательства, о повышении нашей общей конкурентоспособности", - суммировал основные направления Дмитрий Медведев на заседании правительства, прошедшем после Послания.

Он отметил, что в последнее время экономика страны демонстрирует неплохую динамику. "Но в то же время, чтобы наша страна не съехала на обочину, что, к сожалению, происходило в прошлом веке, эту динамику нужно не только сохранить, но и укрепить", - указал глава кабмина.

"Поэтому правительству и в настоящий период необходимо активно работать, чтобы начать реализацию Послания. В ближайшее время будут сформулированы поручения президента. Прошу всех уже приступить к предметной проработке поставленных задач", - обратился премьер к подчиненным.

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