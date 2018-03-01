Режиссер Никита Михалков получил Национальную премию "Лучшие книги и издательства года" в номинации "Публицистика" за книгу "Бесогон. Россия между прошлым и будущим" передает ТАСС. Книга написана по мотивам авторской программы Михалкова "Бесогон-ТВ" на канале "Россия 24".

Церемония награждения состоялась в Российской государственной библиотеке. Получая награду, Михалков отметил, что разговор со зрителем превратился в публицистику книжного характера: "То, что это положено на бумагу - для меня огромная радость".

Награда "Лучшие книги и издательства года" учреждена в 2000 году Русским биографическим институтом, Российской государственной библиотекой, "Литературной газетой" и просветительским обществом "Орден".