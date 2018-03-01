Минфин РФ 28 февраля внес в правительство законопроект о регулировании цифровых активов, в том числе о выпуске и обороте криптовалют. Об этом 1 марта сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев на первом международном юридическом форуме "Криптосреда", организованном Внешэкономбанком.

По оценке Моисеева, одни критикуют проект документа за его "рамочность" и отсутствие принципов регулирования, другие опасаются, что законопроект слишком жесткий, он "убьет в зародыше весь бизнес", который в итоге уедет работать за рубеж.

"Мы делаем вывод, что мы, наверное, поймали правильный баланс между наличием и отсутствием регулирования и где-то посередине его написали, как и хотели", - сказал Моисеев.

Проект федерального закона "О цифровых финансовых активах" ведомство опубликовало 25 января. В нем даны определения основным понятиям рынка (цифровой финансовый актив, транзакция, запись, распределенный реестр, майнинг, криптовалюта, такен и прочие), а также особенности обращения активов.

Участвовать в обороте токенов и криптовалют смогут все лица, но в отношении непрофессиональных участников рынка (то есть населения) планируют ввести ограничения - покупка в рамках одного выпуска токенов на сумму не более 50 тысяч рублей. Обратную силу это положение иметь не будет, уточнил Моисеев.