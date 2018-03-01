На юге Норвегии зарегистрирован температурный рекорд этой зимы.

В коммуне Фоллдаль, которая находится на широте Петрозаводска и Выборга, похолодало до -42 градусов. В местной администрации заявили, что, несмотря на мороз, занятия в школах отменять не стали, хотя от игр на свежем воздухе пришлось отказаться. В последние дни в Норвегии отмечались чрезвычайно низкие для конца зимы температуры.

Что интересно, еще в понедельник самым теплым местом во всей Норвегии был арктический архипелаг Шпицберген в Северном Ледовитом океане. Там шли дожди, а воздух прогревался до +5 градусов. И все благодаря теплому воздушному фронту из Атлантики, подчеркивает ТАСС.