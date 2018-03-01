Названы самые дорогие города для свиданий

В Нью-Йорке, как известно, снято множество фильмов о романтических отношениях и свиданиях. И вот теперь международное консалтинговое агентство выяснило: "Большое яблоко" входит в тройку городов, где свидания сильнее всего бьют по кошельку. Об этом сообщает Sputnik.

Дороже всего встречаться в Женеве. В этом живописном швейцарском городе на берегу Женевского озера влюбленные тратят на романтическую встречу в среднем 295 долларов. Так, один только ужин на двоих обходится минимум в 175 долларов. Если парочка захочет пропустить по коктейлю в баре, то придется выложить еще 34 доллара, а также 45 - за такси. Почти столько же стоят два билета в кино.

На втором месте по "романтическим" расходам оказался Осло (262 доллара), на третьем - Нью-Йорк (225 долларов), замыкают пятерку Сидней и Лондон.

Самыми бюджетными для свиданий городами оказались Каир, Кейптаун и Ташкент. В узбекской столице со всеми походами в кино, ресторан и бар можно уложиться в 50 долларов.