Названы самые мощные смартфоны на Android

01.03.2018, 14:52 Текст: Антон Благовещенский

Разработчики программы-бенчмарка Antutu, с помощью которой измеряется производительность мобильных устройств, опубликовали список самых мощных смартфонов за январь 2018 года.

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Рейтинг возглавили два смартфона Huawei - Mate 10 Pro и Mate 10. Им достались первые две строчки в топе. Третье место занял смартфон Honor V10, который также выпускает Huawei. Все три устройства работают на новейшем процессоре HiSilicon Kirin 970.

За ними следуют смартфоны OnePlus 5 и OnePlus 5T, а также ZTE Nunia Z17, Xiaomi Mi6 и Xiaomi Mi Mix 2. Замыкают десятку лидеров Samsung Galaxy Note8 и Galaxy S8+.

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