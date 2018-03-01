Названы сроки снижения ставки по ипотеке до 7 процентов

Ставки ипотечных кредитов могут уменьшиться до 7-8 процентов в условиях низкой инфляции и стабильной макроэкономической ситуации, полагает министр финансов Антон Силуанов.

В свою очередь помощник президента страны Андрей Белоусов сообщил журналистам, что до семи процентов средняя ставка по ипотеке может опуститься к 2024 году. А сейчас она составляет 9,9 процента.

И это же подтвердил министр экономического развития Максим Орешкин. Он сказал, что в этом году темпы снижения ставок ипотечных кредитов несколько замедлятся. А задача по доведению их до 7-8 процентов годовых - это задача на несколько ближайших лет.

Напомним, задачу снизить ставки по ипотеке до 7-8 процентов годовых поставил сегодня Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию.