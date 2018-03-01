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Рубрика: Спорт

Неймар из-за травмы выбыл на три месяца

Текст: Данила Жиляев

Нападающий французского "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар из-за травмы выбыл из строя на три месяца. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на врача "пентакампеонов" Родриго Ласмара.

Фото: REUTERS
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Игрок получил повреждение в матче 27-го тура чемпионата Франции против "Марселя", который парижане выиграли 3:0. Впоследствии у Неймара диагностировали растяжение связок голеностопного сустава и трещину пятой плюсневой кости.

При этом отмечалось, что операция ему не потребуется. Однако, по данным источника, бразилец прилетел в Рио-де-Жанейро, где ему предстоит хирургическое вмешательство. Вместе с тем, он должен успеть восстановиться к чемпионату мира-2018, который пройдет в России.

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