Nokia выпустила "умную куртку"

На выставке MWC 2018 Nokia презентовала "умную куртку" CHASE LifeTech FR. Это плод сотрудничества компании с корейским брендом Kolon и чешским разработчиком программного обеспечения GINA.

Куртка выглядит как спецодежда яркого зеленого цвета. Как уточняет портал Engadget, "умной" ее делают датчики, собирающие разнообразные данные от владельца: частоту сердечных сокращений, температуру, местоположение, а также ведут мониторинг движения.

Датчики, которые располагаются в специальных модулях на рукавах, можно менять, в соответствии с потребностями. Например, для полицейского важна геолокация, а для пожарного - датчик температуры.

Все данные, полученные курткой, отправляются в базу. Специальное приложение аккумулирует и анализирует эти сведения в режиме реального времени.

Как полагают эксперты, подобная одежда может спасти немало жизней: например, она поможет найти попавшего в беду спасателя, который сам не в состоянии вызвать подмогу, отследить самочувствие и состояние пострадавшего и оперативно оказать необходимую помощь.

Пока куртка представлена в виде концепта, но разработчики заявили, что готовы представить ее потребительскую версию в ближайшие год - полтора.