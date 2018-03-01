ОБСЕ осудила захват ВСУ сел в "серой зоне"

ОБСЕ недовольна тем, что ВСУ Украины берут под контроль населенные пункты, находящиеся на нейтральной территории между сторонами конфликта на Донбассе. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

По его словам, наблюдатели зафиксировали передислокацию частей Вооруженных сил Украины на западе Луганской области в направлении территории ЛНР. "Наблюдалось не менее тысячи случаев применения тяжелого вооружения, которое на самом деле уже должно было быть отведено", - подчеркнул он.

Нейтральная территория (она же "серая зона") шириной 30 километров была создана в сентябре 2015 года благодаря договоренностям в Минске. Участники переговоров об урегулировании ситуации на востоке Украины разработали тогда специальное дополнение к Комплексу мер, согласно которому вооруженные части каждой из сторон отводились на 15 километров вглубь от линии соприкосновения.

Позднее, в ноябре 2017 года, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании "военно-гражданской администрации" для сел Бердянское и Широкино Волновахского района Донецкой области, находящихся на нейтральной территории.