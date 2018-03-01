Одну из работ Пикассо продали в Лондоне за 70 миллионов долларов

Работа известного испанского и французского живописца Пабло Пикассо "Женщина в берете и клетчатом платье" была продана на торгах в Лондоне за 69,4 миллиона долларов.

На картине, написанной в 1937 году, изображена подруга, натурщица и муза художника Мария-Тереза Вальтер. За два года до создания этого портрета она родила Пикассо дочь Майю. Саму подачу образа Марии-Терезы в аукционном доме Sotheby's назвали яркой, чувственной и трогательной.

ТАСС отмечает, что работы испанского и французского живописца на этой неделе пользуются популярностью у коллекционеров в столице Великобритании. Днем ранее картины "Мушкетер и сидящая обнаженная", а также "Фигура" были куплены за 19,8 и 11,6 миллиона долларов соответственно.