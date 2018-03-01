Президент России Владимир Путин побывал на очередной игре КВН.

После оглашения Послания Федеральному Собранию в четверг вечером глава государства посетил Театр Российской Армии, чтобы посмотреть выступление команд. Об этом Клуб сообщил в социальных сетях.

Телевизионная версия этой игры выйдет в эфир на Первом канале 9 марта. Для Путина это не первый визит на игру, а уже восьмой по счету. В последний раз президент был в Клубе в ноябре 2016 года. Во время одного из визитов, в 2011 году, Путин, тогда занимавший пост премьер-министра, обсудил с президентом КВН Александром Масляковым вопрос о собственной площадке для Клуба. Решение было вскоре найдено, и спустя два года Владимир Путин принял участие в открытии Московского молодежного центра "Планета КВН" в здании бывшего кинотеатра "Гавана" в районе Марьина Роща.