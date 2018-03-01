Господин президент, мы встречаемся с вами в исторические дни, весь славянский мир, но Болгария прежде всего, отмечает 140-летие освобождения от османского ига. Как сегодня вы оцениваете значение Сан-Стефанского договора, что означает этот праздник для вас?

Румен Радев: Сан-Стефанский мирный договор воскресил Болгарию в границах, о которых мечтали наши возрожденцы. Впоследствии, однако, Берлинский договор и весь XX век изменили границы Балкан, и сегодня много людей с болгарским самосознанием живут вне пределов своей родины. Третье марта - одна из наиболее почитаемых дат в нашей истории. Разумеется, что в эти 140 лет было немало попыток пересмотреть историю, в том числе в последнее десятилетие, но бесспорный факт в этой истории, самый важный из них, наше Освобождение, которое еще больше укрепило связи между российским и болгарским народами.

140-летие освобождения мы отмечаем множеством разнообразных событий в стране, это торжества, концерты, выставки, научные конференции, конкурсы... Ждем приезда Его Святейшества Патриарха Кирилла. И, разумеется, ждем, что до конца года Болгарию посетит президент России.

Освобождение Болгарии от османского ига заложило новые основы в отношениях между Россией и Болгарией. Буквально через год после подписания договора Россия и Болгария установили дипломатические отношения. Как сегодня вы оцениваете состояние российско-болгарских отношений?

Румен Радев: Первое, что я хочу сказать, это то, что связи между нашими народами живы, особенно на чисто человеческом, эмоциональном, культурном и религиозном уровне. Но в политическом и экономическом плане эти отношения были подорваны. Думаю, что наши связи должны развиваться, двигаться вперед. Еще во время своей предвыборной кампании я неоднократно заявлял, что еврофилия не означает русофобии. Напротив, Россия всегда имела сильные экономические, исторические и культурные связи с Европой, и на этот капитал мы должны делать ставку. Думаю, что все попытки политической изоляции России не приносят выгоды ни одной из сторон.

При наличии сложностей в политическом взаимодействии между нашими странами экономические связи развиваются, продолжается сотрудничество в других сферах. Какие перспективы вы видите в развитии между нашими странами экономических связей?

Румен Радев: Есть сектора экономики, в которых наши отношения развиваются хорошо. В качестве примера можно привести туризм и торговлю недвижимостью. Но есть огромный неиспользованный потенциал. Близкий язык, наши традиционные связи между людьми - это та огромная возможность, которую мы пока не использовали. Мне бы хотелось, чтобы наша сельскохозяйственная продукция вернулась на российский рынок, где ее, благодаря высокому качеству, хорошо знают. Большие возможности для сотрудничества есть у наших строительных компаний. Болгария утверждается как IT-сектор в Европе, и здесь мы также можем развивать совместное сотрудничество. Если говорить об энергетике, то у Болгарии есть стратегический интерес получать российский газ через газопровод, проложенный по дну Черного моря с выходом на болгарскую территорию. Во время последнего посещения президента Сербии Александара Вучича мы обсудили эту тему, и он также поддержал идею получения российского газа через Болгарию. Разумеется, мы полностью пониманием желание российской стороны иметь "железобетонные гарантии", потому что болгарская позиция по этому вопросу менялась в течение нескольких лет.

Но, по моему мнению, стратегическая необходимость прямых поставок российского газа в Болгарию существует, и моя позиция по этому вопросу однозначная.

Болгария входит в НАТО, и для вас не секрет, что Россия скептически относится к деятельности этого блока. В этой связи какой вы видите роль Болгарии в европейском доме в контексте отношений с Россией?

Румен Радев: Наша позиция должна быть абсолютно понятной и откровенной. Наше членство в двух союзах, НАТО и ЕС, - суверенный и закономерный выбор Болгарии. Болгария всегда была нераздельной частью Европы и исторически, и географически, и культурно. Со стороны севера и со стороны юга Болгария граничит с членами этих союзов. Другие государства, с которыми мы имеем общую границу, тоже стремятся стать членами этих двух союзов. Но с другой стороны, само это членство не решает важные вопросы - такие как развитие, законность и безопасность. Эти вопросы требуют большой внутренней мобилизации, широкого политического горизонта и особенно, когда говорим о безопасности, взаимодействия с другими государствами.

Болгария всегда была привлекательной страной для туризма. Что и как следует сделать для увеличения числа туристов из России?



Румен Радев: Русские туристы для нас предпочтительные гости. Этому способствуют близость языков, духовные связи между нашими народами, о которых мы уже говорили. Болгарское правительство предпринимает усилия по развитию этого сектора, тем более что в нашей экономике он занимает важное место, доходы от сектора превышают 10 процентов ВВП. Разумеется, мы делаем все возможное, чтобы упростить визовый режим, чтобы ваши туристы могли, когда захотят, приезжать в Болгарию.

Россияне покупают в Болгарии недвижимость - домики, квартиры, дачи. Как вы оцениваете этот фактор российского присутствия в Болгарии, какие могут быть преференции у этой категории россиян?

Румен Радев: Это направление положительно отражается на нашей экономике. Тот факт, что много россиян приобретает в Болгарии недвижимость и проводит здесь время, приятен. Вижу, что эти люди хорошо интегрируются в болгарское общество, у них нет проблем с языком, с духовным общением. Если продолжить говорить о нашем Черноморье, можете увидеть во многих магазинах надписи на русском языке, не говоря о меню на русском в ресторанах. Персонал также обращается к гостям на русском языке. Это говорит о том, что Болгария предлагает для русских граждан, в том числе для тех, кто купил недвижимость, очень хорошие условия.

Главное, что связывает наши народы и страны, это духовная близость. Болгария, как и Россия, православная страна и межцерковные связи идут из глубины веков. Буквально на днях в Болгарии была выпущена книга Патриарха Кирилла на болгарском языке, что тоже стало знаковым событием. Как вы оцениваете эти духовные связи, насколько они важны для болгарского народа?

Румен Радев: Наши духовные связи формировались на протяжении веков, в очень тяжелое время для каждой из стран, и именно поэтому они такие крепкие. Не будем забывать и тот факт, что Болгария дала славянским народам письменность, это наше достижение, наша гордость и наследство, которое мы ревностно сохраняем. Знаю, что академик Лихачев исследовал в деталях болгарское происхождение славянской письменности. С другой стороны, очень давно на болгарский язык были переведены русские классики, и эти книги доступны для болгарской интеллигенции. Интересно русское кино, в годы социализма оно было обязательным, и из-за этой обязательности не было оценено по достоинству. Но сейчас, когда рынок свободен, русское кино снова возвращается на болгарский рынок. У нас есть много школ, где изучают русский язык. Духовные связи между нашими двумя народами сильные, и, я убежден, они переживут любую политическую зиму.

Болгарские праздники, традиции, обычаи несут что-то особенное, а какой для вас из множества праздников является самым важным?

Румен Радев: Я думаю, что сердцу каждого болгарина особенно дорог праздник славянской письменности и культуры 24 мая. Болгарин по свое природе очень любит учиться, даже в самые тяжелые и темные годы рабства болгарин старался выделить средства для обучения своих детей, поиска информации о мире, стремился познать что-то новое. Это самый светлый праздник в нашей душе, и я уверен, что и для русского народа.

Вы генерал-майор авиации, доктор военных наук, у вас была блестящая военная карьера, и, наверное, она бы успешно развивалась и дальше, но вы ушли в политику. Почему вы это сделали?

Румен Радев: Профессия военного летчика-истребителя - невероятная профессия. Она требует полной физической, интеллектуальной и психологической мобилизации.

У вас глаза загорелись, как только вы начали об этом говорить...

Румен Радев: Что могу ответить? Авиация - это любовь, не можешь ее забыть на протяжении всей жизни. И это действительно уникальная профессия. Аналогичных качеств требует и политика, но здесь необходимо сделать одну оговорку, воздушный бой - это рыцарское занятие, но этот код поведения не всегда обязателен в политике, и потому она действительно является большим вызовом. Ее нельзя оставлять в руках непорядочных людей.

К периоду вашей военной жизни относится и то время, когда вы изучили русский язык. Я задаю вам вопросы по-русски, и вы не нуждаетесь в переводе, хотя и отвечаете на болгарском. Полетные предписания для МиГов были на русском языке?

Румен Радев: Такое было время, руководства по эксплуатации и боевой подготовке никогда не переводились, читались в оригинале, потому что каждое слово в них имеет особое значение. Слово там значит жизнь, и это доказано. Русский язык жители Болгарии изучали в школе. Многие молодые болгары сегодня тоже выбирают русский язык для изучения. Наши страны открываются друг другу. Идеологические барьеры только вредят. Как видите, мы имеем чудесные отношения в области туризма, в области приобретения недвижимости, у нас огромный потенциал в других сферах, в экономике, науке, и поэтому свободное общение имеет исключительно важное значение.

Как человек военный вы были вынуждены жить по приказу. Были ли у вас девизы в жизни, мысли, которыми вы руководствуетесь при принятии решения, герои?

Румен Радев: В принципе, девизов я не люблю, но из времен моей жизни в авиации остался очень важный девиз - "взял ответственность, раздели успех", он очень важен. Есть еще один девиз, наследство моей учебы в военной академии США - Lead by personal example - вести личным примером, это очень важно и в жизни, и в политике. Это означает самоотверженность и ответственность.

Что для вас означает власть? Вот у вас была власть военного командира, сегодня - власть президента.

Румен Радев: Для меня власть - это прежде всего испытание. И еще для меня власть означает ответственность, усердный труд. Прежде всего осознанная ответственность, которую я стараюсь нести с достоинством.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"