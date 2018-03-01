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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Минута ценой в жизнь

Сдав анализ крови, москвичи смогут бесплатно провериться на рак
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск №7509 (46)

В Послании президента Владимира Путина Федеральному Собранию сказано, что ближайшие годы в России будет создана программа по борьбе с раком.

В Москве к этому уже сделан шаг: столичные врачи диагностируют некоторые виды онкозаболеваний по анализу крови. Об этом рассказал на пресс-конференции глава городского департамента здравоохранения профессор Алексей Хрипун.

Фото: Depositphotos.com
Кто больше всего подвержен раку легких

На учете по онкологии в городе почти 288 тысяч москвичей. Причем эта цифра постоянно увеличивается. И очень важно своевременное выявление болезни. Успешнее всего выявляются раки предстательной железы, груди и яичников. И предрасположенность к этим видам заболевания определяют по анализу крови.

О возможном раке простаты врачам просигнализирует превышение концентрации антигена ПСА. "Женский" доктор обязательно обратит внимание на мутации генов BRCA1 и BRCA2. Именно они защищают клетки от злокачественного перерождения. Любое отклонение говорит о повышенном риске развития рака яичников и груди. Сам этот анализ - минутное дело. Подготовка к нему тоже простая: в течение получаса не курить, не носить тяжести, на два дня воздержаться от секса и алкоголя. После анализа биоматериал отправляют на городскую станцию переливания крови. В течение трех месяцев проводят анализы. Получив его результаты, врач может определить тактику лечения.

Проведение таких анализов входят в программу ежегодной диспансеризации. Другие виды рака московские медики также определяют успешнее, чем 7 лет назад. Скажем, опухоли желудка и кишечника помогает выявить колоноскопия. Эту неприятную процедуру можно даже пройти под анестезией. По сравнению с 2010 годом количество пациентов, у которых рак выявили на первой стадии, в Москве выросла с 12 до 20 процентов. Годичная выживаемость "тяжелых" раковых больных увеличилась на 10 процентов, а пятилетняя - на 7 процентов.

17 и 18 марта в столице запланировано онкообследование всех желающих

А теперь внимание! 17 и 18 марта в столице запланировано онкообследование всех желающих. Они смогут сдать кровь и узнать, есть ли предрасположенность к опухолевому процессу. Анализ позволит диагностировать болезнь на ранней стадии. А значит, шансы на полное выздоровление будут выше 90 процентов.

Анализы можно будет сдать с 8.00 до 14.00.

Кстати

Даты и адреса, по которым можно обратиться для онкообследования:

- 17 марта в поликлиниках: ул. Куусинена, дом 6Б, ул. Бестужевых, дом 15; ул. Алтайская, дом 13; Есенинский бульвар, дом 9, корпус 1; ул. Подольских Курсантов, дом 2, корпус 2; ул. Миклухо-Маклая, дом 29, корпус. 2; ул. Раменки, дом 29; ул. Долгова, дом 1, корпус 4; Зеленоград, корпус 911; Троицк, ул. Юбилейная, дом 5.

- 18 марта в медкабинетах школ по адресам: ул. Куусинена, дом 13; ул. Бестужевых, дом 25 Б; ул. Камчатская, дом 6; ул. Юных Ленинцев, дом 68, корпус 2; ул. Дорожная, дом 22 А; Мичуринский проспект, дом 23; ул. Свободы, дом 42, корпус 2; город Зеленоград, корп. 1017; город Троицк, Октябрьский проспект, дом 6.

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