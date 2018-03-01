Названа возможная причина взрыва газа в жилом доме в Подмосковье

Причиной хлопка газа в жилом доме подмосковного Раменского, где пострадали в общей сложности 13 человек, могло стать нарушение в эксплуатации газовой проводки, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

По словам гендиректора газового предприятия Дмитрия Голубкова, в момент хлопка жилой дом был обесточен. "По имеющейся информации ночью в доме был выключен свет. Возможно, жильцы использовали газовые приборы для дополнительного отопления", - сказал Голубков. В пресс-службе отметили, что в выгоревшей от хлопка квартире недавно был сделан ремонт, в ходе которого газовая подводка была зашита в гипсокартон, что является грубым нарушением содержания газового оборудования.

В настоящий момент в Раменском объявлена чрезвычайная ситуация. Один из пострадавших в тяжелом состоянии находится в реанимации. Во временное жилье переселены 30 человек, проживавших в квартирах, попавших в эпицентр взрыва.