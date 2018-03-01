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01.03.2018 15:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сдав анализ крови, москвичи могут бесплатно провериться на рак

Текст: Сергей Бабкин

В ближайшие годы в России по поручению Владимира Путина будет создана программа по борьбе с раком  - это поручение прозвучало сегодня в Послании Федеральному Собранию. В Москве к этому уже сделан шаг: столичные врачи начали диагностировать некоторые виды онкозаболеваний по анализу крови, рассказал на пресс-конференции глава городского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Фото: depositphotos.com
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На учете по онкологии в городе сейчас стоят почти 288 тысяч москвичей, и эта цифра постоянно увеличивается. Прежде всего, за счет ранней диагностики. Успешнее всего выявляются раки предстательной железы, груди и яичников. Предрасположенность к этим видам болезни определяют по анализу крови.

О возможном раке простаты врачам просигнализирует превышение концентрации антигена ПСА. "Женский" доктор обязательно обратит внимание на мутации генов BRCA1 и BRCA2. Именно они защищают клетки от злокачественного перерождения. Любое отклонение говорит о повышенном риске развития рака яичников и груди. Сам анализ этот - минутное дело. Подготовка тоже очень простая: в течение получаса не курить, не носить тяжести, на два дня воздержаться от секса и алкоголя. После анализа биоматериал отправляют на городскую станцию переливания крови и в течение трех месяцев проводят анализы. Имея его результаты, врач легко определит тактику лечения.

Фото: Depositphotos.com
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Входят эти анализы и в ежегодную диспансеризацию, отметил главный онколог столицы Игорь Хатьков. Другие виды рака московские медики также научились определять лучше, чем 7 лет назад. Опухоли желудка и кишечника помогает быстро обнаружить колоноскопия, эту неприятную процедуру сейчас можно пройти под анестезией. По сравнению с 2010-м  доля пациентов, у которых рак выявили на первой стадии, в Москве выросла с 12 до 20%. За тот же период годичная выживаемость "тяжелых" раковых больных выросла на 10%, а пятилетняя - на 7%.

Кстати, 17 и 18 марта в столице запланировано обследование для всех желающих. Они смогут сдать венозную кровь и по результатам узнать, есть ли предрасположенность к онкологии. "Анализ позволит диагностировать болезнь на ранней стадии, - подчеркнул Хрипун. - В этом случае шансы на полное выздоровление будут выше 90%".

Анализы можно будет сдать с 8 до14 часов:

Фото: AP
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- 17 марта в поликлиниках по адресам:  ул. Куусинена, д. 6Б, ул. Бестужевых, д. 15, ул. Алтайская, д. 13, Есенинский бульвар, д. 9, корп. 1, ул. Подольских Курсантов, д. 2, корп. 2, ул. Миклухо-Маклая, д. 29, корп. 2, ул. Раменки, д. 29, ул. Долгова, д. 1, корп. 4, Зеленоград, корп. 911, Троицк, ул. Юбилейная, д. 5.

- 18 марта в медкабинетах школ по адресам: ул. Куусинена, д. 13, ул. Бестужевых, д. 25 Б, ул. Камчатская, д. 6, ул. Юных Ленинцев, д. 68, к.2, ул. Дорожная, д. 22 А, ул. Академика Арцимовича, д. 7, Мичуринский проспект, д. 23, ул. Свободы, д. 42, к. 2, г. Зеленоград, корп. 1017, г. Троицк, Октябрьский пр-т, д. 6.

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