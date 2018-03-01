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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Липецке завели дело о гибели инспектора ДПС

Текст: Анна Скрипка (Липецк)

В Липецке завели уголовное дело по факту гибели инспектора ДПС. Напомним, что 35-летний старший лейтенант полиции Роман Бирюков вышел на дорогу в попытке остановить летевший по ней Hyundai Accent. В этот момент инспектора сбила преследовавшая нарушителя патрульная машина.

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Как сообщили в СУ СК по Липецкой области, дело завели по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Там же озвучили подробности трагедии. Как оказалось, за рулем отцовской иномарки сидел 18-летний юноша. Будучи пьян, он разогнался до 180 километров в час и вынудил патрульных устроить погоню на трассе Липецк - Грязи.

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе автотехническая, результаты которой помогут выяснить место и все обстоятельства наезда, - отметила представитель регионального СУ СК Юлия Кузнецова. - Владельца машины и водителя тоже допрашивают следователи.

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