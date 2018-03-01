Во всех районных центрах социального обслуживания населения Москвы началась запись пенсионеров, желающих подключиться к программе "Активное долголетие". Пилотный проект предлагает москвичам старшего возраста не скучать в четырех стенах квартир, а заняться делами, на которые в юности не хватало времени или денег.

Танцы, хор, йога, можно даже сесть за парту на урок английского или освоить компьютер. И все - совершенно бесплатно! Многие москвичи, узнав о старте проекта и его насыщенном расписании, и ждать 1 марта не стали - отправились заранее записываться по интересам. 22 тысячи горожан уже подали свои заявки.

- У нас аншлаг в первый же день заявочной кампании. Только до обеда пришло больше 50 человек, к концу недели ждем больше 4,5 тысячи человек, - рассказала "РГ" Надежда Рожкова, замзаведующего филиала "Хорошево-Мневники" ГБУ ТЦСО "Щукино". - Многие пришли со знакомыми. Принимаем всех, ограничений по количеству участников нет. Возраст тоже плавающий - от "55 плюс", но если горожанин, к примеру, вышел на пенсию раньше по выслуге лет, примем и его заявку.

Пенсионеры записываются не только как участники, но и в качестве волонтеров. К примеру, в центре "Щукино" один из жителей района, пенсионер, готов бесплатно вести занятия китайской гимнастикой, несколько раз в неделю.

Подобные занятия во многих центрах уже начались, кое-где стартовали пробные уроки. Значит, если сегодня подать заявку, то уже на следующей неделе можно ждать приглашения на первое занятие. Соцработники надеются быстро сформировать группы. На языковые занятия набирают 15-20 человек, на лекции собирают группу из 60 человек, на скандинавскую ходьбу записывают по 30 человек.

Проходить курсы будут дважды в неделю по семи направлениям. Причем не только в центрах соцзащиты, но и в школах, поликлиниках, спортивных клубах и культурных центрах. "Все школы нашего района - N 1133,1137, 1244, 63 - охотно откликнулись на участие в проекте. Готовы начать занятия хоть завтра. Подключились поликлиники и диагностические центры для уроков по лечебной физкультуре, лекций о правильном питании", - говорит Галина Дорожкина, заведующая филиала "Крылатское" ГБУ ТЦСО "Можайский".

Справка "РГ"

Проект рассчитан на 2,6 млн москвичей. Сроки заявочной кампании не ограничены, записаться успеют все. Подробности о пилотной программе можно узнать у специалистов территориальных центров социального обслуживания. Узнать адрес ближайшего центра и задать дополнительные вопросы можно телефону: 8 (495) 221-02-82, ежедневно с 8.00 до 20.00.