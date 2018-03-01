"Почта России" пресекла пересылку автомата Калашникова в Приморье

Столичные специалисты службы безопасности "Почты России" во время проверки посылок нашли в одном из отправлений охолощенное огнестрельное оружие - автомат Калашникова АК-103 и коробки со свето-шумовыми патронами. Об этом сообщается на сайте компании.

Посылка направлялась из Москвы в Приморский край. Адрес получателя, а также данные об отправителе переданы правоохранительным органам, оружие изъято.

Несколькими днями ранее посылку с пулеметом Калашникова и карабинами кто-то пытался отправить из столицы в Забайкалье. Груз вовремя задержали.

В "Почте России" подчеркнули, что всегда проверяют содержимое посылок, в том числе с помощью специального оборудования.