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01.03.2018,  
16:42
Текст: Антон Валагин

Путин рассказал об испытаниях тяжелой МБР "Сармат"

В России началась активная фаза испытаний тяжелой баллистической ракеты нового поколения "Сармат", сообщил Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию РФ.

- Данный ракетный комплекс придет на смену "Воеводе", созданному еще в СССР. Возможности "Сармата" значительно выше. Количество и мощность боевых блоков выше, чем у "Воеводы". Данный комплекс можно применять в любых условиях и любой обстановке. "Сармат" будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности - в том числе гиперзвуковых, - рассказал президент.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Стратегический ракетный комплекс пятого поколения РС-28 "Сармат" - первая в мире ракета, способная достичь любой точки земного шара по неоптимальной (неожиданной для противника) траектории. Запас мощности ракеты позволяет ей летать через оба полюса, сообщил ранее заместитель министра обороны по вооружению Юрий Борисов.

- Это очень серьезное оружие и его серьезно побаиваются, - добавил Борисов.

30-метровая трехступенчатая ракета будет стартовать из шахты, степень защиты которой позволяет сохранять работоспособность даже в эпицентре ядерного взрыва. На самой ракете установлен комплекс преодоления системы ПРО. К цели "Сармат" доставляет еще одну революционную разработку, гиперзвуковую маневрирующую боеголовку "Авангард". Она летает в плотных слоях атмосферы со скоростью 20 Махов, интенсивно маневрирует и управляется на всем протяжении полета.

"Авангард" делает бессмысленной существующую развернутую США систему ПРО. Ее основу составляют ракеты кинетического перехвата SM-3 - они могут поразить цель, летящую по предсказуемой траектории. Если же боеголовка меняет маршрут, перехватчики бессильны. Таких боевых блоков у "Сармата" более десятка и каждый мощгностью до мегатонны. По оценкам западных экспертов, один "Сармат" может выжечь территорию размером с Техас.

Первыми новые баллистические ракеты получат дивизии РВСН под Оренбургом и Красноярском - там для них уже готовят шахты.

 

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