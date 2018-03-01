Видео: Гиперзвуковое оружие России превзошло все ожидания

Информация о новейших российских разработках в области обороны была обнародована в ходе ежегодного президентского послания Федеральному собранию РФ. Владимир Путин рассказал о гиперзвуковом и лазерном оружии, не имеющих аналогов в в мире крылатых ракетах, воздушных и подводных беспилотниках с ядерными двигателями и зарядами.

В ответ на развертывание США системы противоракетной обороны были созданы системы, способные легко ее преодолевать. Одна из них называется "Авангард".

- Планирующий боевой блок способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы со скоростью 20 Махов. Он идет к цели как огненный шар, как метеорит. При этом надежно управляется. В силу понятных причин мы не можем показать истинный облик этого изделия. Уверяю вас, все это есть в наличии и хорошо работает. Более того, уже началось серийное производство, - рассказал Путин. Он отметил, что современная армия России высокотехнологична и компактна, демонстрация ее возможностей отрезвит любого агрессора, а отечественные разработки в области оружия делают неэффективным приближение НАТО к границам России.

Другой гиперзвуковой комплекс с 1 декабря 2017 года проходит войсковые испытания в Южном военном округе. Это запускаемая с самолета ракета "Кинжал", маневрирующая на всех участках траектории. Успешно испытана гиперзвуковая боеголовка для межконтинентальной баллистической ракеты. Еще одна созданная российскими инженерами система межконтинентального класса работает под водой. Это беспилотная атомная субмарина, способная нести как обычный, так и ядерный заряд. В войска поступает лазерное оружие, создана крылатая ракета с неограниченной дальностью полета - ее двигатель работает на ядерном топливе.

- Техника, оружие появятся и у других стран. У нас это уже есть, нас это не волнует. Главное не в этом. Главное в другом. В людях. Таких людей, как Роман Филипов, у них не будет никогда, - сказал президент.