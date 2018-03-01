Экспедиция "От Балтики до Арктики" добралась до Пустозерска

Участники автоэкспедиции "От Балтики до Арктики" добрались до Пустозерска - конечной точки своего маршрута. Именно отсюда более 500 лет назад началось освоение Арктики.

Как такового города Пустозерска сейчас нет, осталось лишь городище - так археологи называют скрытые в толще земли следы укрепленного поселения. А в XVII веке это был центр Печорской земли. Именно через Пустозерск проходили торговые пути и шло освоение Сибири.

Местные крещенские ярмарки славились на всю страну, сюда приезжали купцы со всего Поморья. Особенно ценилась "мягкая рухлядь", так в старину называли пушнину, которую привозили ненецкие охотники. Они менялись с русскими купцами на посуду, ткани, украшения. Частыми гостями в Пустозерске были английские и голландские торговцы.

В годы расцвета в Пустозерске проживало больше тысячи человек, 300-400 лет назад город с такой численностью населения воспринимался как мегаполис, здесь было целых 126 дворов.

Тем не менее, земли это были далекие, глухие. Поэтому Пустозерская волость стала ссыльным краем.

Именно сюда в 1667 году был сослан протопоп Аввакум, один из идеологов старообрядчества. В Пустозерске он 14 лет просидел в земляной тюрьме на хлебе и воде. Но несмотря на нечеловеческие условия, священник не сломался. Аввакум продолжал проповеди, вел обширную переписку, вступал в заочные дискуссии с деятелями церкви.

Именно в заключении в Пустозерске появилось на свет "Житие протопопа Аввакума им самим написанное". Это первое художественное произведение в России, поэтому филологи сходятся во мнении, что именно из Пустозерска берет начало вся отечественная литература.

В 1682 году Аввакума сожгли заживо в деревянном срубе по приказу царя Федора Алексеевича с формулировкой "за великие на царский дом хулы". Вместе с Аввакумом мученическую смерть приняли еще три его сподвижника.

Шли года, развивалась Казань, и к XVIII веку она перетянула на себя всю торговлю с Сибирью. Рос и креп Архангельск, он забрал весь морской товарооборот. Пустозерск стал приходить в упадок. Вначале он потерял статус уездного города, потом и вовсе стал относиться к Мезенской волости. Уже при советской власти, в 1924 году Пустозерск лишился статуса города, через четыре года перестал быть даже сельсоветом. В 1962 году из Пустозерска уехал последний житель.

Тем не менее, великое прошлое Пустозерска влечет путников. И именно этот покинутый город решено было сделать финальной точкой экспедиции "От Балтики до Арктики".

Пустозерск находится в 26 километрах от Нарьян-Мара. Но дороги до городища нет никакой. К тому же, в Ненецком автономном округе разбушевался циклон, дороги замело, региональное управление МЧС разослало штормовое предупреждение и прикрепило к путешественникам спасателей на снегоходах из Арктического отряда МЧС. Рядом на "Буранах" ехали сотрудники историко-культурного и ландшафтного музея-заповедника "Пустозерск".

Финальный отрезок экспедиции превратился в настоящее арктическое приключение. Почти сразу начались сложности. Автоколонна шла сначала по зимнику, а потом и вовсе по льду реки. И если проток Городецкий шар внедорожники преодолели без особой сложности, то на озере Комсомольском машины стали застревать в снегу. Даже с помощью тросов вытащить тяжелые автомобили не всегда получалось, их толкали руками.

Когда один внедорожник застрял по самое днище, участники экспедиции приняли решение оставить автомобиль на льду и вернуться к нему на обратном пути. Путешественники пересели в другие машины, но на подъезде к деревне Устье, в снегу стали увязать все автомобили. Когда в снег села даже "боевая техничка" Антона Мельникова, стало ясно - дальше машины проехать не могут. Путешественникам пришлось пересаживаться на снегоходы.

- У нас в каждом доме есть снегоход, - говорит директор историко-культурного и ландшафтного музея-заповедника "Пустозерск" Елена Меньшакова, которая на этом транспорте ездит на работу. В среднем дорога занимает час. У водителей снегоходов своя техника безопасности. Елена, например, надевает специальный утепленный шлем, а многие ее коллеги не обходятся без горнолыжной маски. И путешественники сполна прочувствовали необходимость дополнительной защиты - встречный ветер и усиливающаяся метель буквально ослепляли и сбивали с ног.

До Пустозерска мужчины ехали в открытых санях, девушек - посадили в кибитки, являются наиболее комфортным видом передвижения, поскольку закрыты плотным тентом с небольшим пластиковым стеклом. Преодолев, по признанию самих участников экспедиции, самые сложные пять километров за весь многодневный маршрут, путешественники оказались на бескрайнем заснеженном поле - им пришлось надеть снегоступы, чтобы пройти непосредственно на территорию городища.

- Пустозерск - это памятник федерального значения. Огромную ценность здесь представляет культурный слой. Поэтому проезд любой техники категорически невозможен, - объясняет Елена Меньшакова.

В Пустозерске на месте предполагаемой гибели протопопа Аввакума и его союзников стоит памятный знак - сруб с двумя параллельными столбами, которые символизируют двуперстное крестное знамение. Рядом - поминальный старообрядческий крест. Помолиться сюда приезжают паломники со всего мира.

Также в границах городища стоят часовня и трапезная. Это - новодел. Здания были построены и освящены в 2012 году.

В 2020 году староверы всего мира будут отмечать 400-летие со дня рождения протопопа Аввакума. Программа мероприятий формируется уже сейчас, ну а музей-заповедник собирается запустить к этому времени тур с дополненной реальностью.

- Разобраться в устройстве городища человеку без познаний по археологии просто невозможно, поэтому мы готовим 3D-визуализацию, - говорит Елена Меньшакова. - Суть в том, что человек, надев очки с дополненной реальностью, сможет увидеть не только панораму, но и те объекты, которые были здесь раньше.

После Пустозерска автоэкспедиция разделилась на две группы - одна отправилась на самолете в Петербург, вторая, на автомобилях, взяла курс на Сыктывкар.

Примечательно, что к месту официального старта экспедиции, в Петербург, путешественники также добирались на машинах, пройдя, таким образом, часть маршрута дважды.

В Пулково путешественников встречали шумно и весело - с флагами, цветами и плакатами "Автоэкспедиция "От Балтики до Арктики"! Добро пожаловать домой!"

Символично, что прямо в аэропорту генеральному директору информационного агентства БНК Алексею Лазареву была вручена гильза от снаряда, которым был произведен знаменитый полуденный выстрел со стены Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. На гильзу была нанесена памятная гравировка, напоминающая о том, что именно этот артиллерийский снаряд дал старт уникальной экспедиции.

Справка "РГ"



Автоэкспедиция "От Балтики до Арктики" была организована "Российской газетой" и информационным агентством БНК. За десять дней путешественники посетили Тихвин, Вологду, Тотьму, Великий Устюг, Котлас, Сольвычегодск, Сыктывкар, Сосногорск, Ухту, Печору, Усинск, Нарьян-Мар и Пустозерск.