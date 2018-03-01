В Петербурге пьяный водитель расстрелял из ружья других участников ДТП

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту стрельбы после ДТП.

"Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по признакам преступлений "покушение на убийство двух лиц, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - отметили в ведомстве.

ЧП произошло вечером в среду, 28 февраля, после ДТП на Октябрьской набережной, в которое попали две иномарки. После столкновения пьяный водитель Ford вышел из машины и выстрелил в водителя и пассажира автомобиля Volvo.

Более того, когда на место происшествия подоспел полицейский, злоумышленник направил ружье и на него. Стражу порядка пришлось выстрелить в вооруженного мужчину из табельного пистолета и ранить того.

"По предварительным данным, действия сотрудника полиции являются правомерными", - отметили в следственном управлении.

Все раненые в результате этого инцидента госпитализированы. Ведется следствие.