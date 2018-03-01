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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму из-за снегопада не смогли приземлиться шесть самолетов

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Из-за сильного снегопада шесть самолетов, которые сегодня с утра должны были приземлиться в аэропорту Симферополя, были вынуждены совершить посадку в Анапе, Сочи и Краснодаре.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Из-за сильного снегопада видимость в районе приземления самолетов в Симферополе очень плохая, и поэтому было принято решение отправить лайнеры из Москвы, Сочи и Ростова-на-Дону в аэропорты соседних регионов. После того, как погода улучшится, самолеты доставят пассажиров в Крым. Это по прогнозам синоптиков должно произойти в ближайшие часы.

- На вылет из Симферополя также задержано семь рейсов - в Москву, Сочи и Ростов-на-Дону, - рассказали "РГ" в пресс-службе аэропорта. - Пассажирам, ожидающим вылета в аэропорту Симферополь, представители авиакомпаний предоставляют все положенные по законодательству услуги, включая горячее питание - в случае если задержки будут длительными.

Согласно данным Крымского гидрометеоцентра, в Крыму за сегодняшнюю ночь образовался снежный покров от двух до 15 сантиметров, и сильный снег продолжается до сих пор.

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