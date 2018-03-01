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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Госдуму внесен проект упрощенного получения паспорта РФ для крымчан

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)

Депутаты и сенаторы от Крыма внесли в Госдуму законопроект о получении крымчанами гражданства РФ в упрощенном порядке. Принятие этого документа позволит жителям РК, которые в момент воссоединения Крыма с Россией оказались по какой-либо причине за пределами полуострова, наконец-то получить российский паспорт.

Фото: Юлия Суконкина/РГ
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Документ предлагает дополнить перечень лиц, которые вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке. В частности, речь идет о гражданах Украины и лицах без гражданства, постоянно проживавшие в Крыму или Севастополе, снявшиеся с регистрационного учета по месту жительства в РК или в Севастополе до 18 марта 2014 года и выехавшие временно за пределы полуострова в этот период.

Необходимость принятия законопроекта объясняется тем, что крымчане, уехавшие с полуострова на день принятия Республики Крым в РФ, по возвращении не могут получить гражданство России. "Это вызывает определенную социальную напряженность в связи с разъединением семей и другими сопутствующими факторами", - сказано в документе. Авторами законопроекта выступили сенаторы Ольга Ковитиди и Сергей Цеков, депутаты Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек, Константин Бахарев, Дмитрий Белик, Андрей Козенко, Наталья Поклонская, Светлана Савченко и Михаил Шеремет.

С 2015 года в судах республики было рассмотрено более 15000 заявлений об установлении юридического факта постоянного пребывания на территории РК, необходимого для получения российского гражданства. Около 20 процентов истцов получили отрицательное решение.

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