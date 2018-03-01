В Крыму вынесен приговор главарям банды "Башмаки"

Верховный суд Республики Крым огласил приговор лидерам организованной преступной группы "Башмаки", которая терроризировала полуостров в 1990-е годы.

Следствие в отношении главарей банды Николая Копетинского (прежняя фамилия Кожухарь) и Александра Данильченко было завершено в феврале 2017 года. Им инкриминировались сразу несколько статей УК РФ - убийства с особой жестокостью организованной группой, бандитизм, незаконное хранение оружия.

Из-за большего объема и количества эпизодов приговор оглашали два дня. Как сообщили "РГ" в пресс-службе Верховного суда, Данильченко признан виновным по трем статьям УК РФ в разных редакциях. По ним суд назначил наказание от трех до девяти лет лишения свободы. Однако из-за истечения срока давности по совершенным преступлениям Данильченко удалось избежать наказания, и он был освобожден из-под стражи в зале суда.

Второй обвиняемый - Николай Копетинский по кличке Коля Молдаван осужден на 11 лет лишения свободы в колонии общего режима. В этот срок зачтено время, проведенное им с момента ареста в СИЗО с 6 февраля 2016 года.

Данильченко и Копетинский также должны будут выплатить компенсации пострадавшим от совершенных преступлений. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в предусмотренном законом порядке.

Крупнейшая в Крыму организованная преступная группа, позже получившая названия "Башмаки" по фамилии одного из своих лидеров Виктора Башмакова, создана криминальными авторитетами в 1987 году. Она промышляла рэкетом, грабежами и убийствами. В июне 1994 года был убит Виктор Башмаков. Тогда подозреваемые Николай Кожухарь и Александр Данильченко возглавили банду и продолжали влиять на ситуацию в Крыму вплоть до 2006 года, когда в августе были арестованы 20 членов группировки.

После возвращения Крыма в состав России Следственный комитет РФ по крупицам собрал доказательства преступной деятельности Данильченко и Копетинского. К материалам уголовного дела приобщено более сотни процессуальных документов о лидерах банды, проведено около 20 судебных экспертиз, допрошены потерпевшие и свидетели преступлений. Также допрошены более 50 лиц, имеющих отношение к деятельности банды.