РЕН ТВ представит новую версию программы "Соль"

Программа "Соль" выходит на канале РЕН ТВ с 2015 года. В гости к ведущему - Захару Прилепину - приходят известные музыканты. Но вот на канале решили обновить программу. И уже с 4 марта можно будет увидеть "СОЛЬ от первого лица". Герои этой программы - сами музыканты - попробуют себя в роли ведущих: будут в свободной форме говорить о насущном, общаться с другими приглашенными музыкантами и играть свои лучшие песни. В рамках новой версии программы "СОЛЬ" телеканал отметит юбилей Александра Ф. Скляра и покажет интервью с Дианой Арбениной.

Первым героем спин-оффа программы "Соль" - так на канале позиционируют проект - станет Александр Ф. Скляр. Лидер группы "Ва-БанкЪ" уже не раз появлялся в музыкальных проектах канала, в том числе и благотворительном марафоне "Хватит убивать!" в поддержку детей Донбасса. Свое шестидесятилетие Скляр отметит в эфире РЕН ТВ в компании звездных друзей. Он сам представит гостей своего юбилея и исполнит с ними дуэты. В студии "СОЛИ" выступят Гарик Сукачев, Юлия Чичерина, Дмитрий Спирин, Дмитрий Харатьян, Маша Макарова и Сергей Летов. Также Александр расскажет зрителям о том, как появились на свет его лучшие песни. Например, "Маршруты московские":

"Это наша знаковая песня. Наше признание в любви к родному городу. Любопытно, что началась она с припева, который я сочинил много лет назад морозной зимой в Екатеринбурге. Там мне пришли эти строчки, которые потом стали песней. Может, я соскучился по Москве, а может, соскучился по весне", - рассказал певец.

Вторым участником "СОЛИ от первого лица" станет Диана Арбенина и ее "Ночные снайперы". В этом выпуске Диана погрузится в воспоминания о создании знаменитых "снайперских" песен и будет вести со зрительным залом разговоры "за жизнь".

"Итог жизни очень зависит от того, как ты жил все эти годы. Если ты мялся, жался, что-то из себя изображал, говорил чужими словами, то очень грустно и страшно потом будет умирать. Будет паника, мне кажется. Я хочу подойти к этому возрасту абсолютно спокойной и уверенной", - призналась Диана.

Помимо "СОЛИ от первого лица", РЕН ТВ продолжит показывать лучшие выступления рок-звезд мирового масштаба. В эфире уже прогремели концерты Depeche Mode и Scorpions. В марте им на смену придет легендарная группа AC/DC. РЕН ТВ покажет Live at River Plate - фильм-концерт, записанный на переполненном стадионе Буэнос-Айреса. Поклонники AC/DC увидят своих кумиров в золотом составе и в отменной боевой форме - с Брайаном Джонсоном у микрофона и Малкольмом Янгом на ритм-гитаре.