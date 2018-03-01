Новости

США срочно увеличивают свой контингент в Афганистане 17:00
Трейлер: "Анон" - "Черное зеркало" с видом от первого лица 17:00
Моби вдохновился "Настоящим детективом" и выпустил новый клип 17:00
"Газпром" не будет поставлять газ на Украину 16:56
Неймар из-за травмы выбыл на три месяца 16:50
Михалков получил Национальную премию "Лучшие книги и издательства года" 16:47
Собянин: Осмыслим на основе Послания президента стратегию развития Москвы 16:40
М. Найт Шьямалан закрыл "Сосны" и снимет сериал для Apple 16:33
100 тысяч немецких подростков страдают зависимостью от соцсетей 16:15
В Москве загорелось здание МГУ 16:11
Силуанов рассказал о расходах на оборону 16:10
В Госдуму внесен проект упрощенного получения паспорта РФ для крымчан 16:07
Volkswagen анонсировал старт предзаказов на большой кроссовер 16:06
В Крыму из-за снегопада не смогли приземлиться шесть самолетов 16:05
Ядерный ответ России на агрессию будет мгновенным 15:58
РЕН ТВ представит новую версию программы "Соль" 15:56
Актриса, к которой не приставал Вайнштейн, основала движение 15:55
В Саратове более двухсот тысяч жителей остались без воды 15:52
ОБСЕ осудила захват ВСУ сел в "серой зоне" 15:47
Силуанов пообещал пересмотреть налог на имущество россиян 15:39
В Москве во время уроков загорелась школа 15:37
В Крыму вынесен приговор главарям банды "Башмаки" 15:31
На экраны Союзного государства вышел фильм "Со дна вершины" 15:31
Стала известна реакция Лукашенко на запрет ввоза в РФ белорусского молока 15:30
Названы самые дорогие города для свиданий 15:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рейтинг спортсменок, выступивших на Олимпиаде-2018
Рейтинг спортсменок, выступивших на Олимпиаде-2018
Задайте вопрос главе ЦОДД Вадиму Юрьеву
Задайте вопрос главе ЦОДД Вадиму Юрьеву
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима"
01.03.2018 15:56
Рубрика: Культура

РЕН ТВ представит новую версию программы "Соль"

Текст: Сусанна Альперина

Программа "Соль" выходит на канале РЕН ТВ с 2015 года. В гости к ведущему - Захару Прилепину - приходят известные музыканты. Но вот на канале решили обновить программу. И уже с 4 марта можно будет увидеть "СОЛЬ от первого лица". Герои этой программы - сами музыканты - попробуют себя в роли ведущих: будут в свободной форме говорить о насущном, общаться с другими приглашенными музыкантами и играть свои лучшие песни. В рамках новой версии программы "СОЛЬ" телеканал отметит юбилей Александра Ф. Скляра и покажет интервью с Дианой Арбениной.

Кирилл Клейменов вновь начнет вести программу "Время"

Первым героем спин-оффа программы "Соль" - так на канале позиционируют проект - станет Александр Ф. Скляр. Лидер группы "Ва-БанкЪ" уже не раз появлялся в музыкальных проектах канала, в том числе и благотворительном марафоне "Хватит убивать!" в поддержку детей Донбасса. Свое шестидесятилетие Скляр отметит в эфире РЕН ТВ в компании звездных друзей. Он сам представит гостей своего юбилея и исполнит с ними дуэты. В студии "СОЛИ" выступят Гарик Сукачев, Юлия Чичерина, Дмитрий Спирин, Дмитрий Харатьян, Маша Макарова и Сергей Летов. Также Александр расскажет зрителям о том, как появились на свет его лучшие песни. Например, "Маршруты московские":

"Это наша знаковая песня. Наше признание в любви к родному городу. Любопытно, что началась она с припева, который я сочинил много лет назад морозной зимой в Екатеринбурге. Там мне пришли эти строчки, которые потом стали песней. Может, я соскучился по Москве, а может, соскучился по весне", - рассказал певец.

Вторым участником "СОЛИ от первого лица" станет Диана Арбенина и ее "Ночные снайперы". В этом выпуске Диана погрузится в воспоминания о создании знаменитых "снайперских" песен и будет вести со зрительным залом разговоры "за жизнь".

Молодые избиратели в Москве получат билеты на концерты мегазвезд

"Итог жизни очень зависит от того, как ты жил все эти годы. Если ты мялся, жался, что-то из себя изображал, говорил чужими словами, то очень грустно и страшно потом будет умирать. Будет паника, мне кажется. Я хочу подойти к этому возрасту абсолютно спокойной и уверенной", - призналась Диана.

Помимо "СОЛИ от первого лица", РЕН ТВ продолжит показывать лучшие выступления рок-звезд мирового масштаба. В эфире уже прогремели концерты Depeche Mode и Scorpions. В марте им на смену придет легендарная группа AC/DC. РЕН ТВ покажет Live at River Plate - фильм-концерт, записанный на переполненном стадионе Буэнос-Айреса. Поклонники AC/DC увидят своих кумиров в золотом составе и в отменной боевой форме - с Брайаном Джонсоном у микрофона и Малкольмом Янгом на ритм-гитаре.

Главное сегодня

Силуанов пообещал пересмотреть налог на имущество россиян
Путин призвал сократить разрыв между размером пенсии и зарплатой
Сенаторы оценили вероятность выхода России из ЕК по правам человека
"Газпром" отказался поставлять газ на Украину с 1 марта
Скончался актер сериала "Богатые тоже плачут" Рохелио Герра