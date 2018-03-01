Российские прыгуны в высоту взяли два "золота" на ЧМ в помещении

Российские прыгуны в высоту Данил Лысенко и Мария Ласицкене завоевали золотые медали на проходящем в английском Бирмингеме чемпионате мира по легкой атлетике в помещении.

Лысенко в состязании мужчин показал результат 2,36 метра. Ставший вторым спортсмен из Катара Мутаз Эсса Баршим прыгнул на 2,33 метра, немец Матеуш Пшибылко, взявший "бронзу", - на 2,29. Ласицкене удалось преодолеть планку на высоте 1,96 метра.

Россиян допустили к участию на ЧМ в статусе нейтральных атлетов. Всего в турнире участвуют семь наших спортсменов. Чемпионат мира продлится до 4 марта.