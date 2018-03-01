Штраф за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды увеличат до 5 тысяч рублей.

Правительство рассмотрело поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие наказание за неправильный проезд по железнодорожным переездам. Премьер-министр Дмитрий Медведев напомнил, что еще в январе утвердил Стратегию безопасности дорожного движения до 2024 года. "Это один из элементов новых изменений в Правилах дорожного движения, и, соответственно, необходимы изменения в административном законодательстве", - сказал он. Речь идет о случаях пересечения путей вне переезда, выезда на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного, остановки или стоянки на переезде. Сегодня размер штрафа за такие правонарушения составляет одну тысячу рублей. Он будет повышен до 5 тысяч.

Согласно статистике Госавтоинспекции, в прошлом году количество аварий на железнодорожных переездах выросло на 17,5 процента. Всего в 2017 году на железнодорожных переездах России произошло 242 ДТП. В них погибли 94 человека и 317 были ранены. Больше всего таких аварий происходило в Центральном федеральном округе.

В 95 процентах аварий на переездах виноваты водители автомобилей. Чаще всего аварии происходят на нерегулируемых переездах.